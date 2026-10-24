Sumo Didi Movie Review in Hindi: हमारे समाज में अक्सर लोगों को उनके शरीर, वजन और रंग-रूप के आधार पर आंका जाता है। खासकर महिलाओं के साथ ऐसा किया जाता है, जो उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर डालती है। लेकिन अगर कोई अपने शरीर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले और उसी के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बना दे, तो उसकी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है।

ऐसा ही कुछ फिल्म ‘सूमो दीदी’ में भी देखने को मिलता है। ये कहानी एक ऐसी ही एक लड़की की कहानी है, जो लोगों के तानों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाती है। फिल्म में श्रीयम भगनानी ने मुख्य भूमिका निभाई है, जो महिला सशक्तीकरण, बॉडी पॉजिटिविटी और अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत रखती है। फिल्म में जो संदेश दिया है वो दिल छूता है। हालांकि कुछ जगहों पर ये भी महसूस होता है कि फिल्म की कहानी को ज्यादा गहराई से दिखाने की जरूरत है।

क्या है ‘सूमो दीदी’ की कहानी?

फिल्म की शुरुआत हेतल दवे (श्रीयम भगनानी) की जीत से होती है। वह एक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अपने सामने खड़ी पहलवान को हरा देती हैं। हेतल भारत की पहली पेशेवर महिला सूमो पहलवान हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। कहानी फिर उनके स्कूल के दिनों में पहुंचती है, जब ज्यादा वजन होने की वजह से दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें ताने मारते थे।

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हेतल की मां उसके बढ़ते वजन से परेशान रहती है और चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। दूसरी तरफ, उसके पिता उन्हें जूडो क्लास भेजने का फैसला करते हैं, ताकि वह अपने गुस्से को सही दिशा दे सके। जूडो सीखते-सीखते हेतल स्टेट चैंपियन बन जाती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात जापानी सूमो पहलवान ताओशी से होती है, जो कोलकाता आए होते हैं। जिससे मिलने के बाद हेतल को सूमो पहलवान बनने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद वह इस खेल में अपना करियर बनाने का फैसला करती है। हालांकि, उसके लिए ये रास्ता काफी मुश्किल भरा होता है।

कैसी है फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले?

‘सूमो दीदी’ की अच्छी बात यह है कि फिल्म में सब कुछ बेहद आम दिखाया गया है। दूसरी स्पोर्ट्स फिल्मों की तरह बड़े-बड़े मुकाबलों और बड़े-बड़े सीन इसमें नहीं दिखाए गए हैं।

कहां रह गई कमी?

सूमो कुश्ती जैसे खेल में अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और एक नए खिलाड़ी को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिल्म में इसे और अच्छे से दिखाया जा सकता था। अगर हेतल के संघर्ष, हार और मुश्किल दौर को थोड़ी और गहराई से दिखाया जाता, तो उनकी कहानी दर्शकों को ज्यादा प्रभावित कर सकती थी।

श्रीयम भगनानी की एक्टिंग कैसी है?

फिल्म की सबसे अच्छी बात श्रीयम भगनानी की एक्टिंग है। हेतल के किरदार में वह एक ऐसी लड़की बनी हैं, जो लोगों की बातों में आने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। उनके अंदर कुछ कर दिखाने की जिद और अपने सपने को पूरा करने का जुनून साफ नजर आता है।

इस किरदार के लिए श्रीयम ने कई महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग की है, जो उनके अभिनय में भी दिखती है। सूमो रिंग में मुकाबला करने से लेकर अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने तक, वह हर सीन में अच्छी लगती हैं। उनकी एक्टिंग फिल्म को मजबूती देती है और कहानी में जहां कुछ कमियां रह जाती हैं, वहां भी वह दर्शकों का ध्यान बनाए रखती हैं।

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फिल्म के बाकी कलाकार भी कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान श्रीयम भगनानी ने ही खींचा है। क्योंकि पूरी कहानी उनके किरदार और उसके संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है।

‘सूमो दीदी’ उन महिलाओं की कहानी है, जिन्हें वजन और रंग-रूप के कारण ताने सुनने पड़ते हैं। फिल्म का संदेश अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पर बातें जरूरत से ज्यादा सीधे तरीके से समझाई गई हैं। इसके बावजूद, हेतल की कहानी खुद पर भरोसा करने, अपने सपनों के लिए लड़ने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की प्रेरणा देती है।

देखें या नहीं?

अगर आपको संघर्ष और कुछ अलग कर दिखाने की कहानियां पसंद हैं, तो ‘सूमो दीदी’ देख सकते हैं। कहानी में कुछ जगह रोमांच की कमी है, लेकिन श्रीयम भगनानी की एक्टिंग और फिल्म का संदेश इसे देखने लायक बनाते हैं। यह फिल्म सिखाती है कि दूसरों की बातों में आकर अपने सपनों को छोड़ने के बजाय खुद पर भरोसा करना चाहिए।

‘सूमो दीदी’ के निर्देशक जयंत रोहतगी हैं। फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे, आकाश चावला, अरुणव सेनगुप्ता और अमित चंद्रा ने किया है। अरुणव सेनगुप्ता ने फिल्म की कहानी और डेवलपमेंट में भी योगदान दिया है। फिल्म में श्रीयम भगनानी, चैतन्य शर्मा, अनुभा फतेहपुरा, नीतेश पांडे और राघव धीर अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।