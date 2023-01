Sukesh Chandrashekhar case: एक्ट्रेस चाहत खन्ना का बड़ा खुलासा, बोलीं- ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मुझे शादी के लिए जेल में किया प्रपोज

एक्ट्रेस चाहत खन्ना (Chahat Khanna) ने हाल ही में खुलासा किया है कि सुकेश ने उन्हें जेल में प्रपोज किया था।

टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना का बड़ा खुलासा ( image: instagram)

ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में चर्चित टीवी अभिनेत्री चाहत खन्ना (Chahat Khanna) ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया है कि सुकेश ने जेल में ही उन्हें प्रपोज किया था और घुटनों के बल पर बैठकर एक्ट्रेस से कहा था कि वह उनके बच्चों के पिता बनने के लिए तैयार है। बता दें कि इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez), नोरा फतेही (Nora Fatehi), निक्की तंबोली, सोफिया सिंह और अरुशा पाटिल का नाम सामने आ चुका है। जिसमें से कुछ एक्ट्रेसेस ने सुकेश से तिहाड़ जेल में मुलाकात भी की थी। जिसमें एक नाम चाहत खन्ना का भी हैं। लग्जरी सामान से भरा हुआ था कमरा हाल ही में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सामने चाहत खन्ना ने अपना बयान दर्ज करवाया है। चाहत ने ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ठग सुकेश को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि ‘साल 2018 में मुझे बतौर जज के तौर पर दिल्ली के एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। जहां मुझे एंजेल खान नाम की एक महिला मिली उसने मुझसे कहा कि मुझे दूसरी कार जाना होगा। क्योंकि उनका कहना था कि स्कूल के अंदर दूसरी कार जाएगी। और कुछ सेकंड के बाद, मुझे एहसास हुआ कि मैं तिहाड़ जेल के बाहर हूं। जब मैंने एंजेल से इस बारे में पूछा, तो उसने कहा कि हमें जेल परिसर के रास्ते से स्कूल में एंट्री करनी होगी।’ एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ‘मुझे पता था कि मैं फंस गई थी और मैं अपने दो बच्चों के बारे में सोचकर घबरा गई। कार से उतरते ही मुझे एक कमरे में ले जाया गया। मुझे याद है कि वो कमरा लैपटॉप, घड़ियां और महंगी लग्जरी चीजों से भरा हुआ था। इतना ही नहीं वहां दुनिया भर के ब्रांडेड बैग थे। उस कमरे में एक सोफा था, एक पोर्टेबल एसी, एक कुर्सी, फ्रिज..छोटे से कमरे में सब कुछ भरा हुआ था।’ Also Read Nora Fatehi पर सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया एक और गंभीर आरोप, मोरक्को में घर खरीदने के लिए एक्ट्रेस ने लिए थे करोड़ों रुपए मुझे शादी के लिए किया प्रपोज- चाहत खन्ना चाहत खन्ना ने आगे कहा कि ‘कमरे में एक आदमी आया जिसने अपना नाम शेखर रेड्डी बताया। उसने मुझसे कहा कि मैं अपका बहुत बड़ा फैंन हूं। मैंने आपको टीवी पर देखा है और मैं आपसे मिलना चाहता था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती वह अपने घुटनों पर बैंठ गया और कहने लगा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। इसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं शादीशुदा हूं। मेरे दो बच्चे हैं। इस पर उसने कहा कि मैं तुम से शादी करके तुम्हारे बच्चों का पिता बन जाउंगा। तुम्हारा पति ठीक इंसान नहीं है।’

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram