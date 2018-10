Sui Dhaaga Box Office Collection Day 6: वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘सुई धागा’ ने 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। फिल्म रिलीज के पहले दिन से सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी है। अनुष्का और वरुण के बीच की केमेस्ट्री लोगों को खूब पसंद आ रही है। यही कारण है कि फिल्म की कमाई का आंकड़ा प्रतिदिन के हिसाब ऊपर चढ़ रहा है। फैमिली ड्रामा फिल्म होने के चलते लोग सुई धागा को बच्चों समेत देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं।

फिल्म के कमाई के आंकड़ों को ट्रेड पंडित तरण आदर्श ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। तरण के ट्वीट के अनुसार, ‘सुई धागा’ को नेशनल हॉलीडे (2 अक्टूबर) का पूरा फायदा मिला और फिल्म की कमाई के नंबर पांच डिजिट में पहुंच गए हैं। फिल्म का अबतक का कुल कलेक्शन 55 करोड़ रुपए का हो गया है। दिन के हिसाब से फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने शुक्रवार को 8 करोड़ 30 लाख रुपए, शनिवार को 12 करोड़ 25 लाख रुपए, रविवार को 16 करोड़ 5 लाख रुपए का बिजनेस किया। फिल्म ने सोमवार को 7 करोड़ रुपए की कमाई की तो वहीं मंगलवार को फिल्म 11 करोड़ 75 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही। इस हिसाब से फिल्म का अबतक का कुल बिजनेस 55 करोड़ 35 लाख रुपए का हो गया है।

#SuiDhaaga takes full benefit of national holiday on Day 5 and hits double digits… Crosses ₹ 55 cr… Day 6 [Wed] – a working day, coming after a big holiday – is crucial… Fri 8.30 cr, Sat 12.25 cr, Sun 16.05 cr, Mon 7 cr, Tue 11.75 cr. Total: ₹ 55.35 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 3, 2018