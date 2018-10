Sui Dhaaga Box Office Collection Day 9: वरुण धवन और अनुष्का शर्मा की फिल्म ‘सुई धागा’ 28 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी। यह फिल्म बॉक्सऑफिस पर अभी भी अपना जलवा कायम किए हुए है। फिल्म ने अपने पहले वीक में ही 60 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। फैमिली ड्रामा फिल्म में वरुण धवन और अनुष्का से बीच की केमेस्ट्री दर्शकों को पसंद आ रही है। पारिवारिक फिल्म होने के चलते लोग बुजुर्गों और बच्चों समेत सिनेमाघरों को रुख कर रहे हैं और फिल्म के कमाई के आंकड़े में शानदार बढ़ोत्तरी हो रही है।

वहीं इस हफ्ते आयुष शर्मा और वरीना हुसैन की फिल्म ‘लवयात्री’ और आयुष्मान खुरान, राधिका आप्टे और तब्बू की फिल्म ‘अंधाधुन’ भी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। बावजूद इसके अनुष्का और वरुण की फिल्म को देखने दर्शक पहुंच रहे हैं। फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 1.75 करोड़ रुपए की कमाई की। पहले हफ्ते की कमाई को मिला कर अब तक फिल्म ने 64.25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बता दें, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े जारी किए। फिल्म का कलेक्शन शेयर करते हुए तरण कहते हैं कि फिल्म सुई धागा दूसरे हफ्ते के शनिवार और रविवार को भी अच्छी कमाई कर सकती है।

#SuiDhaaga registers a decline on Day 8… Biz should witness growth on second Sat and Sun… [Week 2] Fri 1.75 cr. Total: ₹ 64.25 cr. India biz.

