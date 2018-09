Sui Dhaaga Box Office Collection Day 2: अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की फिल्म ‘सुई धागा’ दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। फिल्म को लेकर माना जा रहा था कि सुई धागा अपने पहले दिन में 10 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। लेकिन फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के आंकड़े अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किए। तरण लिखते हैं- ‘पहला दिन बढ़ावा देने वाला रहा, सुबह में फिल्म ऑर्डनरी रही। लेकिन दिन मेंं फिल्म ने अपनी रफ्तार पकड़ी।

फिल्म को नुकसान #एशियाकप2018फाइनल से हुआ। लेकिन दूसरे दिन में फिल्म इसकी भी भरपाई कर लेगी। फिल्म ने पहले दिन 8.30 करोड़ रुपए कमाए।’ बता दें, ये फिल्म देशभर में 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई। फिल्म को लेकर लोग पहले से ही एक्साइटेड थे। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फर्क मैच के चलते पड़ा। दूसरे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है।

#SuiDhaaga has an encouraging Day 1… Had an ordinary start in the morning shows, but gathered momentum as the day progressed… Film lost out on a big chunk of biz due to #AsiaCup2018 finals, but should recover lost ground on Day 2… Fri ₹ 8.30 cr [2500 screens]. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 29, 2018