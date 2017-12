कपड़ों की वजह से ट्रोल हुईं शाहरुख की बेटी सुहाना, यूजर्स बोले- तुम मुसलमान कहलाने लायक नहीं

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की बेटी सुहाना खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही ट्रोल हो गई। इस तस्वीर को गौरी खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। असल में सुहाना खान की बेटी को उनके पहनावे के चलते ट्रोल किया गया। तस्वीरों में वह वन पीस ड्रेस पहने हुए हैं जिसमें उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा और पैर नजर आ रहे हैं। गौरी ने इसी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है जहां एक यूजर ने लिखा- सुहाना तुम्हें मुस्लिम कहलाने का अधिकार नहीं है। एक मुस्लिम लड़की को अपना शरीर हमेशा ढंक कर रखना चाहिए। सुहाना बहुत जल्दी बड़ी होने की कोशिश कर रही है। थम जाओ बच्ची।

वहीं ट्विटर पर शाहरुख के एक फैन ने लिखा- वह अच्छे से तैयार नहीं हुई है और बिलकुल भी डिसेंट नहीं लग रही है। तुम इस तरह के कपड़े पहने बिना भी अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही तैयार हुई हो लेकिन वह एक बच्ची है और लोग उसे जज करेंगे। हालांकि यूजर्स के इन कमेंट्स का विरोध करने वालों की भी तादात कम नहीं थी। शाहरुख के कुछ फैन्स जहां सुहाना के ऐसे कपडे़ पहनने का विरोध कर रहे थे वहीं कुछ लोग उनके ऐसा करने का पक्ष ले रहे थे।

She doesnt dress nice and doesn't look decent at all. You can be an actress without having to dress like this. I know you've dressed like this all your life but she's a kid and people judge.. and the comments you hear are horrendous. Why subject her to it? — IkraaaShahRukh❤ (@Ikra4SRK) December 24, 2017

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के भी बहुत जल्द फिल्मी दुनिया में कदम रखने की संभावना है। वह फिलहाल लंदन में पढ़ाई कर रही है और कुछ ही वक्त पहले वह अपनी मां गौरी द्वारा डिजाइन किए गए रेस्त्रां ‘अर्थ’ का सपोर्ट करती नजर आई थीं। इसके अलावा अपने पिता शाहरुख खान के बर्थडे पर भी सुहाना मौजूद थीं।

Sorry Ikra but that's a regressive and patriarchal mindset. Girls should be free to wear what they want. Besides, she looks absolutely fine. — 'Z'aran (@bazzzigar) December 25, 2017

Sorry to say this lekien sabki apni apni pasand hoti we know srk is thr superstar lekien iska ye matlab nahi k logon ko unke wife ya bacho k dressing sense ya style k bare me kuch b bolna chahi everyone has their personal life always ppl talk this which i really dnt like — Simran Sheikh (@simranss1919) December 25, 2017

well she might have looked beautiful if she had worn proper clothes. #AchaSorry — توصیف (@iTauseef_) December 24, 2017

