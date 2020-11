नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान अपनी मांगों पर अड़ें हुए हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को देश का एक वर्ग राजनीति से प्रेरित बता रहा है और आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी कहकर संबोधित किया जा रहा है। ज़ी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम शो, ‘डीएनए’ में इस मुद्दे को लेकर कहा कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इस पर खालिस्तानियों का प्रभाव है। इसके बाद से उनकी ट्रोलिंग कुछ इस तरह हो रही है कि वो ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड कर रहे हैं।

‘सुधीर चौधरी चमचा है’ के हैशटैग से यूजर्स उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग कर रहे हैं। उनके शो की वीडियो क्लीपिंग शेयर कर उन्हें सत्ता का चाटुकार बता रहे हैं। सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा था, ‘ट्रैक्टर को जला देना, ट्रैक्टर को गाड़ियों से खींचना, आंदोलन पर अंग्रेज़ी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना ये सब गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। गरीब किसान को ये समझ में ही नहीं आएगा कि वो अपने आंदोलन को लेकर हैशटैग कैसे बनाए और उसे कैसे ट्रेंड करवाए, वो नहीं जानता कि मीडिया में हेडलाइन कैसे बनानी है।’

सुधीर चौधरी ने आगे कहा, ‘इन सबके पीछे एक राजनीतिक दिमाग है। इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी को हो रहा है और अब इसमें खालिस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है।’

