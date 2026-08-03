यश चोपड़ा की फिल्म ‘डर’ में राहुल मेहरा के किरदार ने शाहरुख खान के करियर को नई ऊंचाई दी थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में शाहरुख इस रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। एक्टर सुदेश बेरी ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म की कास्टिंग कई बार बदली गई और एक समय ऐसा भी था जब वह खुद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले थे।

‘अकॉम्पनी अक्की’ पॉडकास्ट में खास बातचीत के दौरान सुदेश बेरी ने खुलासा किया कि प्री-प्रोडक्शन के दौरान कलाकारों के नाम लगातार बदलते रहे। ये ही वजह है कि उन्हें भी इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा।

उनके मुताबिक, पहले ऋषि कपूर का नाम सामने आया, फिर आमिर खान पर चर्चा हुई। बाद में सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी बनने की बात हुई, लेकिन आखिर में फिल्म सनी देओल और शाहरुख खान के साथ बनी।

सुदेश बेरी ने बताया कि फिल्म के आखिर में एक ऐसा सीन था, जिसमें उनके किरदार को दूसरे अभिनेता को मुक्का मारना था। चूंकि सामने कोई बड़ा स्टार होने वाला था, इसलिए यह बात कुछ लोगों को अटपटी लगी कि एक नया कलाकार स्क्रीन पर इतने बड़े अभिनेता को मुक्का मारता नजर आए। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि यह बात उन्होंने सुनी थी, फिल्म में वह सीन उन्होंने खुद नहीं देखा।

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यश चोपड़ा आखिरी वक्त तक बदलते रहे फैसले

बेरी के अनुसार, यश चोपड़ा अपनी फिल्मों को लेकर बेहद जुनूनी थे और वह अपनी सोच के मुताबिक फैसले लेते थे। उन्होंने बताया कि लगभग सब कुछ तय होने के बाद भी कास्टिंग में बदलाव होता रहा। उस समय वह इंडस्ट्री में नए थे, इसलिए कई फैसले उनके हाथ में नहीं थे।

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उन्होंने यह भी बताया कि यश चोपड़ा ने निर्देशक नरेश मल्होत्रा को एक समय सैफ अली खान और अक्षय कुमार के साथ भी फिल्म बनाने का सुझाव दिया था।

सुदेश बेरी का मानना है कि शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे सितारों ने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की, लेकिन सही समय पर सही मौके मिलना भी उतना ही अहम रहा। उन्होंने कहा कि हर कलाकार मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोगों को किस्मत भी साथ देती है।

हालांकि ‘डर’ में सनी देओल के साथ काम करने का मौका उन्हें नहीं मिला, लेकिन बाद में दोनों ने जे.पी. दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ में साथ काम किया।