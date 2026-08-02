जेपी दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में हुई ‘बैटल ऑफ लोंगेवाला’ पर बनी इस फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी समेत कई कलाकार नजर आए थे। फिल्म उस दौर की बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और आज भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है।

अब अभिनेता सुदेश बेरी ने फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अकम्पनी अक्की नाम के एक पॉडकास्ट में एक्टर ने खुलासा किया कि उनकी और सुनील शेट्टी के बीच फिल्माया गया एक बड़ा एक्शन सीन शूट किया गया था, जिसे रक्षा मंत्रालय की आपत्ति के बाद हटा दिया गया था।

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रक्षा मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति

इसके बारे में बात करते हुए सुदेश बेरी ने कहा, “बॉर्डर का सबसे बड़ा अनसुना किस्सा मेरी और सुनील शेट्टी की फाइट का है। हमारे बीच एक बड़ा फाइट सीन शूट किया गया था। इसकी तैयारी भी बड़े स्तर पर हुई थी। लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने हमें बताया कि दो सैनिक आपस में नहीं लड़ते। चाहे मतभेद कुछ भी हो, सैनिक शारीरिक रूप से नहीं लड़ते। अगर वे ऐसा करते हैं, तो दोनों का कोर्ट-मार्शल हो जाएगा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यही नियम है।”

बेरी के मुताबिक, यह सीन पूरी तरह शूट हो चुका था। लेकिन रक्षा मंत्रालय की आपत्ति के बाद इसे फिल्म से हटा दिया गया, ताकि फिल्म सेना के नियमों और सच्चाई के मुताबिक रहे। अभिनेता ने इस किस्से के जरिए अपनी राय भी रखी। उनका कहना था कि आज भी कई कानून ब्रिटिश शासन के समय के हैं और अब समय आ गया है कि उनकी दोबारा समीक्षा की जाए।

1971 के युद्ध से प्रेरित थी ‘बॉर्डर’

1997 में रिलीज हुई ‘बॉर्डर’ 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की ‘बैटल ऑफ लोंगेवाला’ से प्रेरित थी। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म को तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे, जिनमें राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान भी शामिल था। इसे हिंदी सिनेमा की बेहतरीन युद्ध फिल्मों में गिना जाता है।

फिल्म में सुदेश बेरी ने ‘सूबेदार मथुरा दास’ का किरदार निभाया था, जबकि सुनील शेट्टी बीएसएफ अधिकारी ‘भैरों सिंह’ के रोल में नजर आए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने भी सहयोग दिया था।

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