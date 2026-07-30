देशभर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई चाहने वाले हैं, लेकिन बॉलीवुड एक्टर ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। अभिनेता सुदेश बेरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का अवतार बता दिया। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो उनके पैर धोकर पानी भी पीना चाहेंगे।

हाल ही में अकंपनी अक्की के साथ बातचीत में बेरी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने सीजेपी की आलोचना की और दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए उनके विरोध प्रदर्शन पर भी सवाल उठाये।

सुदेश बेरी का सीजेपी पर निशाना

इस पॉडकास्ट के दौरान सुदेश बेरी ने साफ कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी नाम के संगठन से परिचित नहीं हैं। उनका कहना था कि ऐसे आंदोलन देश को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं।

बेरी ने कहा, “मुझे AGP, CGP या ऐसे किसी संगठन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इन्हें जानता तक नहीं हूं। मेरी नजर में ये लोग देश को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं।” उन्होंने प्रदर्शन और धरनों की राजनीति पर भी सवाल उठाए। बेरी का कहना था कि अगर कोई वास्तव में समाज की सेवा करना चाहता है, तो उसे धरना-प्रदर्शन करने के बजाय लोगों के बीच जाकर उनके लिए ठोस काम करना चाहिए।

पार्टी के नाम पर कसा तंज

कॉकरोच जनता पार्टी के नाम और इससे जुड़े लोगों के बारे में बात करते हुए सुदेश बेरी ने कहा, “ये सब बेकार लोग हैं। देश के लिए इनके पास कोई काम नहीं है। अगर सच में समाज की सेवा करनी है तो बच्चों के लिए पार्क बनाइए, बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाइए और लोगों का इलाज कराइए। जंतर-मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा।” पार्टी के नाम पर भी तंज कसते हुए कहा, “उन्होंने किसी अजीब से जीव के नाम पर पार्टी बना ली। फिर लकड़बग्घा पार्टी क्यों नहीं बना लेते?”

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पीएम मोदी की तारीफ के बांधे पुल

सुदेश बेरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी ने आखिर गलत क्या किया है? लोग कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची। बेचने दीजिए, उन्होंने पूरी दुनिया घूमकर चाय बेची है।”

सुदेश बेरी ने अपनी मां के पैर धोए थे। उसी बात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कभी उन्हें पीएम मोदी से मिलने का मौका मिला तो वो उनके भी पैर धोना चाहेंगे।

बेरी ने कहा, “अब मेरी इच्छा है कि मोदी जी के पैर धोकर वह पानी पीऊं। अगर आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दें। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। जैसे हमने भगवान को नहीं देखा, फिर भी उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह मैं मोदी जी का सम्मान करता हूं। इसमें गलत क्या है? मैं राजनीति और पार्टियों से ऊपर उठकर एक इंसान के रूप में उनका सम्मान करता हूं।”

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अमित शाह और सीएम योगी के तारीफ में भी कहे शब्द

सुदेश बेरी ने आगे कहा कि भारत में अब रामराज्य आ चुका है।उन्होंने कहा कि इसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए कहा कि ये सभी देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं।