Sushant Singh Rajput Suicide Case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन की खबर से फैंस के साथ-साथ सेलेब्स को भी काफी धक्का लगा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। लगातार उठ रही सीबीआई जांच की मांग के बीच अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र में लिखा, ‘मेरे एसोशिएट इन लॉ ईशकरण भंडारी ने सुशांत सिंह राजपूत की कथित सुसाइड पर कुछ रिसर्च की है। मुझे यकीन है कि सुशांत की अकाल मृत्यु के बारे में आप जानते हैं। हालांकि पुलिस एफआईआर दर्ज़ करने के बाद अभी भी मामले की जांच कर रही है, मैंने मुंबई में स्थित अपने सूत्रों से सुना है कि इस मामले में दुबई के डॉन से जुड़े बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े नाम सुशांत की मौत को सुसाइड दिखाने के लिए पुलिस पर प्रेशर बना रहे हैं।’

स्वामी ने आगे लिखा कि मैं आपसे विनती करता हूं कि आप महाराष्ट्र के सीएम को सलाह दें कि वे सुशांत के केस की सीबीआई जांच के लिए तैयार हो जाएं। चूंकि महाराष्ट्र सरकार के पास ऐसे कई बड़ी लोगों की राय हैं, जिससे यह साबित हो जाए कि मिस्टर राजपूत ने ख़ुदकुशी की है।

Dr @Swamy39 letter to @narendramodi for CBI investigation for full & Transparent Justice to Sushant Singh Rajput.

He will the explain it at 4 pm in easy language for non lawyers-

Link- https://t.co/JZAZwSOfRs pic.twitter.com/mwY5jHF0dG

— Ishkaran Singh Bhandari (@ishkarnBHANDARI) July 15, 2020