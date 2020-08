सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में लगातार कुछ न कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। मामले में अब एक और दावा पेश किया गया है, जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाए हैं और मामले में NIA जांच की डिमांड की है। सुशांत केस में किए गए नए दावे में कहा जा रहा है कि सुशांत की हत्या की गई है, जिसके लिए स्टन गन का इस्तेमाल किया गया।

ये दावा सुशांत सिंह के एक फॉलोअर ने किया है। अपने आप को अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर बताने वाले राजू वाधवा नाम के शख्स ने ये पोस्ट किया था। पोस्ट में दावा किया गया है कि मौत के बाद जैसे निशान सुशांत के गले पर देखे गए थे ठीक वैसे ही निशान इस स्टन गन गन के इस्तेमाल से पड़ते हैं। राजू वाधवा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अब इस शख्स की थ्योरी का सुब्रमण्यम स्वामी ने भी समर्थन किया है।

स्वामी ने इस थ्योरी के सामने आने के बाद एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले की NIA को जांच करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा- ‘क्या यह बंदूक अरब सागर के किसी सीमावर्ती देश से तस्करी की गई थी? एनआईए को अब जांच में शामिल होना चाहिए।’

क्या कहा गया है पोस्ट में: पोस्ट में दावा है कि सुशांत को मारने के लिए स्टन गन का प्रयोग किया गया है, उनकी गर्दन पर बाईं तरफ ऐसे निशान हैं जैसे जलने के होते हैं। वाधवा ने ये दावा भी किया कि सुशांत की बॉडी की वायरल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उनका आधा चेहरा सूजा था जो कि पैरलाइज्ड दिख रहा है, इसे बेल्स पाल्सी कहा जाता है।

Were this gun smuggled from which Arabian Sea bordering country? NIA must now join the probe.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 11, 2020