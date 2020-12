किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी काफी एक्टिव दिख रहे थे। फिर अचानक उनका इटली दौरा बीच में आ गया। राहुल गांधी का कतर फ्लाइट से इटली के मिलान शहर जाने को लेकर इस वक्त खूब बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि किसान आंदोलन उनके लिए खेल है और किसान खिलौना। इधर, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर चुटकी ली है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वह तो किसानों का साथ देने के लिए उनके धरने पर बैठने वाले थे? अब वह विदेश चले गए?सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा- ‘किसान कह रहे थे कि राहुल गांधी किसानों का आंदोलन जॉइन करने के लिए पूछ रहे थे? उनके धरने में शामिल हो जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को नानी याद आ गई।’ सुब्रमण्यम स्वामी के इस पोस्ट को देख कर यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आने लगे।

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- ‘असल में राहुल गांधी को किसानों ने कहा था कि किसान मिलन में आओ। लेकिन राहुल बाबा गलत समझ गए और वो इटली के मिलान चले गए।’ तो किासी ने स्वामी को टोकते हुए कहा- सर आप समझदार हैं, ऐसे ट्वीटट करके अपना वक्त खराब न करें, इस समय का सही उपयोग करें। एक ने स्वामी से सवाल किया कि सर नए कृषि कानून में बदलाव पर आपका क्या कहना है?

Farmers are saying that Rahul Baba was asked to join the farmers dharna but Rahul Baba ko Naani yaad aagayee.

