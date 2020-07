CBI जांच चाहते हैं तो अपने सांसद से कहें कि PM से इसकी मांग करें- सुशांत सिंह राजपूत केस पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी

सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में फैंस लगातार सीबीआई (CBI) जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई जांच की डिमांड के लिए फैंस से अपील करते हुए कहा कि वो अपने सांसद से कहें कि PM से इसकी मांग की जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा, ‘वे सभी जो SSR की अप्राकृतिक मृत्यु की परिस्थितियों की CBI जांच चाहते हैं, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के सांसदों को, मेरे जैसे, पीएम को CBI जाँच की माँग करने के लिए कहना चाहिए।’

सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर यूजर्स जमकर रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीबीआई जांच का अनुरोध किया जाना चाहिए था लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर रहे हैं … इसलिए हमें एमपी के समर्थन की और आवश्यकता है। स्वामी शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में उनकी कोई स्थिति नहीं है।’ एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘सर हम एक महीने से ज्यादा समय से चिल्ला रहे हैं। क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वे आगे आएं और न्याय पाने में मदद करें? सांसदों सहित सभी को सबकुछ पता है। क्या वे नहीं बोल सकते और कार्रवाई कर सकते?’

All those who want CBI inquiry into the circumstances of SSR’s unnatural death should ask their constituency MPs to write, like me, to PM asking for a CBI inquiry.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 25, 2020