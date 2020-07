Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में फैंस लगातार सीबीआई (CBI) इंवेस्टिगेश की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व केबिनेट मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुशांत डेथ केस में सीबीआई की जांच की मांग की है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी कहते दिख रहे हैं कि सुशांत के केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए।

वह आगे कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सुनंदा पुष्कर केस की तरह आगे कोर्ट में जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी के इस वीडियो को देख कर फैंस के मन में नई आशा की किरण जागी है और अब वह सुब्रमण्यम स्वामी के इस वीडियो के नीचे सुशांत के सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ स्क्रीन शॉट शेयर करते दिख रहे हैं। तो कुछ कह रहे हैं कि सर सुशांत की आत्मा की शांति के लिए उसकी मदद कीजिए। किसी ने कहा कि सुशांत के साथ बहुत गलत हुआ है सर कुछ कीजिए। तो कोई बोला- सर इस केस को जल्दी जल्दी रीइंवेस्टिगेट कराइए, आप करा सकते हैं।

एक यूजर ने कहा- ‘आपको जरा भी डाउट नहीं है! कि देश में जस्टिस को पैसे की शक्ति और राजनीतिक शक्ति के साये में पहुँचाया जाता है। हालांकि यहां कानून का शासन कायम है। लेकिन शशि थरुर..।’ एक ने लिखा- ‘हमें जस्टिस चाहिए सुशांत के लिए। यहां बिलकुल साफ है कि उसका कत्ल हुआ था। हम सुशांत के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। बीच में ये लड़ाई खत्म नहीं होगी अपने अंजाम तक पहुंचेगी।’

एक यूजर ने पूछा- ‘मैंने कहीं पढ़ा स्वामी सर ने #Palghar case के लिए पीआईएल फाइल की है? कौन है जो सराह रहा है?’ तो किसी ने कहा- ‘वह अपने आप से कुछ भी सुलटा नहीं सकते। लेकिन प्रेशर बना सकते हैं जो हममें से कोई नहीं बना सकता।’

Excellent. @Swamy39 is with common man. #SushantSinghRajputmurder will be solved. https://t.co/ZAqkv5dtib

— Balram Pathak (@avianbalram) July 12, 2020