मीका सिंह की टीम ने सोमवार को दावा किया था कि उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी का मंच पर मजाक उड़ाने के लिए उनसे माफी मांग ली है। हालांकि बीजेपी मंत्री ने इस दावे को खारिज कर दिया है। सुबोध उनियाल का कहना है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, जिसके लिए वो माफी मांगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिसने गलती की है माफी उसे मांगनी चाहिए।

सत्य वाणी से बातचीत में जब सुबोध उनियाल से पूछा गया कि क्या उन्होंने सोमवार को मीका सिंह के दावे के मुताबिक, दलेर मेहंदी को फोन करके उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी थी? इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, “मेरे माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। बताइए, क्या मैंने कोई अपराध किया है, जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए?” इसके बाद उन्होंने दलेर मेहंदी की ओर से बातचीत में हुई चूक का जिक्र करते हुए कहा, “अब बताइए, अपराधी कौन है?”

उनियाल ने एक बार फिर कहा कि अगर दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें कार्यक्रम में परफॉर्म करने का ऑफर नहीं लेना चाहिए था। उनका कहना है कि इसके लिए उन्होंने 26 लाख रुपये की फीस भी ली थी।

दलेर मेहंदी ने दर्शकों को किया निराश

उनियाल ने कहा, “अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्हें कार्यक्रम में आना ही नहीं चाहिए था। अगर वह आ भी गए थे, तो उन्हें दर्शकों को बताना चाहिए था कि उनकी तबीयत खराब है। 26 लाख रुपये लेकर दर्शकों को निराश करना अपराध है।”

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मीका की टीम का दावा, सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी से मांगी माफी

26 अक्टूबर को मीका सिंह की टीम ने एक बयान जारी किया था। इसमें दावा किया गया कि उनियाल ने फोन पर उनके बड़े भाई दलेर मेहंदी से माफी मांगी है। मीका की टीम ने एनडीटीवी से कहा था, “हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर फोन पर दलेर मेहंदी पाजी से माफी मांगने के लिए सुबोध उनियाल जी की सराहना करते हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

दलेर मेहंदी को लेकर क्या है विवाद?

इस महीने की शुरुआत में उत्तराखंड के नई टिहरी क्षेत्र के नरेंद्र नगर में सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दलेर मेहंदी परफॉर्म करने पहुंचे थे। इसी दौरान मंत्री सुबोध उनियाल मंच पर पहुंचकर दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस रुकवाई और कहा कि वो नशे में हैं। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। मीका सिंह समेत कई सितारों ने इस पर नाराजगी जताई और दावा किया कि दलेर मेहंदी शराब को हाथ तक नहीं लगाते। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…