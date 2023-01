Subhash Ghai Birthday Party: सुभाष घई की बर्थडे पार्टी में सलमान खान की इस हरकत ने खींचा सबका ध्यान, देखें वीडियो

Salman Khan News: सलमान खान ने सुभाष घई को केक खिलाया और उसके बाद हाथ को टेबल क्लॉथ पर पोंछ दिया।

सुभाष घई के जन्मदिन पर केक खिलाते हुए सलमान खान/Salman Khan/Subhash Ghai (फोटो-ट्विटर Salmankhan Fan club)

