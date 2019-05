Student of the year 2 फिल्म का एक पोस्टर।

Student of the year 2 Box Office Collection Prediction Day 1: टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे की फिल्म Student of the year 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर है। कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ से प्रेरित फिल्म को लेकर युवा खासा उत्साहित हैं। यही कारण है कि युथ फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर सुबह से लंबी लाइन लगाए हुए हैं। फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट से ऐसा अंदाजा लगाया है कि फिल्म ओपनिंग डे पर अच्छी कमाई कर सकती है। ट्रेड एनालिस्ट गिरिश जौहर के मुताबिक, फिल्म को हॉलीवुड रिलीज अवेंजर्स एंडगेम से कोई भी टक्कर नहीं मिलेगी, क्योंकि दो सप्ताह के बाद कोई बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई है। रिलीज के दो सप्ताह के बाद हॉलीवुड फिल्म की कमाई भारत में धीमी भी पड़ती जा रही है। गिरिश ने कहा, ”अवेंजर्स ने पहले ही 300 करोड़ की कमाई कर ली है। ऐसे में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को दर्शक देखने के लिए पहुंचेंगे। फिल्म को लेकर मेरा अनुमान है कि पहले दिन करीब 12-13 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। यदि फिल्म 10 करोड़ का भी कारोबार करने में सफल होती है, तो यह एक अच्छी शुरूआत होगी।”

Student of the year 2 Movie Review, Box Office Collection LIVE Updates: