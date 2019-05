Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 8: फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2’ का एक पोस्टर।

Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 8: टाइगर श्रॉफ की फिल्म Student of the year 2 का बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीक पूरा हो चुका है। पहले वीक की तरह फिल्म दूसरे वीक में भी धीमी रफ्तार से कमाई कर रही है। फिल्म ने एवरेज परफॉर्मेंस देते हुए बॉक्स ऑफिस पर सात दिनों का सफर पूरा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुकव्रार को फिल्म 4-5 करोड़ रुपए के बीच की कमाई की। फिल्म गुरूवार को फिल्म ने 4 करोड़ 2 लाख रुपए कमाए। बुधवार को 2-3 करोड़ रुपए के बीच कलेक्शन कर सकी। फिल्म ने मंगलवार (14 मई) को 4-5 करोड़ रुपए के बीच कमाई की थी। 13 मई (सोमवार) को फिल्म ने 5 करोड़ 52 लाख रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने 12 करोड़ 75 लाख रुपए, शनिवार को 14 करोड़ 2 लाख और शुक्रवार को फिल्म ने 12 करोड़ 6 लाख रुपए की कमाई की थी। ऐसे में फिल्म का कुल कलेक्शन 60 करोड़ से ज्यादा हो गया है। Student of the year 2 को 3000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है।

टाइगर की साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म ‘बागी’ के पहले हफ्ते की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 59 करोड़ 72 लाख रुपए का बिजनेस किया था। साल 2018 में ‘बागी-2’ टाइगर के करियर की बेस्ट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म ने पहले वीक में ही 112 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन किया था।

(और ENTERTAINMENT NEWS पढ़ें)