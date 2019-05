Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 4: टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द इयर ने आते ही सिनेमाघरों में धमाका मचा दिया है। इस फिल्म ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है। जी हां, ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ टाइगर के करियर की 3 बेस्ट वीकेंड ओपनर्स में से एक फिल्म बन गई है। साल 2016 में टाइगर की बागी ने वीकेंड पर 38.58 करोड़ रुपए कमाए थे।

तो वहीं साल 2018 में टाइगर और दिशा पाटनी की फिल्म बागी 2 ने वीकेंड ओपनिंग 73.10 करोड़ रुपए से की थी। इसके अलावा अब साल 2019 में स्टूडेंट ऑफ द इयर से वीकेंड पर 38.83 करोड़ रुपए जुटा कर ये फिल्म टाइगर की तीसरी बड़ी वीकेंड ओपनिंग फिल्म बन गई है।

अब आने वाले हफ्ते में ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ को कड़ी चुनौती देनें दो नई फिल्में आ रही हैं। पहली अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे’। दूसरी फिल्म ‘जॉनविक चैप्टर 3’। ऐसे में दर्शकों के लिए तो ये वीकेंड काफी एक्साइटिंग होने वाला है। वहीं इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ भी सभी की नजर है। स्टूडेंट ऑफ द इयर इन फिल्मों के साथ कैसे सरवाइव करेगी ये दिलचस्प सवाल है।

Tiger Shroff versus Tiger Shroff… Top 3 *opening weekend* biz…

2016: #Baaghi ₹ 38.58 cr

2018: #Baaghi2 ₹ 73.10 cr

2019: #SOTY2 ₹ 38.83 cr#SOTY2 faces two major films on Fri – #DeDePyaarDe and #JohnWick: Chapter 3… Biz on weekdays is extremely crucial. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 13, 2019