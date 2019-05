Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 10: टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ दर्शकों को अच्छी लगी। हालांकि इस फिल्म के सामने अजय देवगन की फिल्म ‘देदे प्यार दे’ भी कलेक्शन के मामले में फिल्म को टक्कर दे रही है। स्टूडेंट ऑफ द इयर ने ओपनिंग डे पर 12.06 करोड़ कमा कर शुरुआत की थी। इसके बाद शनिवार को भी फिल्म की कमाई में बढ़त हुई और करण जौहर की फिल्म ने कमाए 14.02 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने फिर 12.75 करोड़ रुपए कमाए।

चौथे दिन (सोमवार) फिल्म ने 5.52 करोड़ रुपए कमाए। पांचवे दिन (मंगलवार) को फिल्म ने 5.02 करोड़ रुपए कमाए। छठे दिन फिल्म (बुधवार) ने 4.51 करोड़ रुपए कमाए थे। सातवें दिन फिल्म ने (गुरुवार को) 4.02 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे में फिल्म की अब तक की टोटल कमाई हुई57.90 करोड़ रुपए।

अब ‘दे दे प्यार दे’ आने के बाद ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ की कमाई का मामला बहुत ठंडा लग रहा है। दे दे प्यार दे ने अब तक 23 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं स्टूडेंट ऑफ द इयर ने कितनी कमाई की इस ओर अभी जानकारी आनी बाकी है।

#StudentOfTheYear2 underperforms… Biz was steady on weekdays, but *Week 1* total should’ve been much, much higher thanks to Tiger’s star power, #SOTY franchise and 3000+ screen count… In fact, #SOTY2 *Week 1* is lower than Tiger’s #Baaghi [2016].

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 17, 2019