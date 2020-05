कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच लाखों प्रवासी मजदूर दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। रहने-खाने के संकट से गुजर रहे इन मजदूरों को बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) उनको घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इस बीच मुंबई में फंसे एक छात्र ने भी सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई और अपनी बीमार मां की चिंता जाहिर करते हुए घर जाने के लिए उनसे मदद मांगी। सोनू सूद ने भी बिना देर किए ही उस छात्र को मदद का आश्वासन दिया।

छात्र ने सोनू सूद को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, ‘सर मैं एक छात्र हूं। और मुंबई के ठाणे में फंसा हुआ हूं। कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा।’ छात्र ने आगे लिखा, ‘मेरी मां बहुत बीमार है और वह मुझे लेकर काफी परेशान है। मुझे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाना है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। कृपया मेरी मदद करें सर।’ छात्र ने ट्वीट के साथ अपना नंबर भी दिया।

सोनू सूद ने भी छात्र को मदद का आश्वासन दिया और लिखा, ‘अपनी मां को बता दो तुम जल्द ही उनसे मिलोगे।’ सोनू सूद के इस जवाब पर छात्र ने उनको शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, ‘आपका बहुत धन्यवाद सर। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरी मदद की है। आप सच में हीरो हैं।’

Tell your mom you are seeing her soon https://t.co/DlC4lubhc0

