करण जौहर की पॉपुलर फ्रेंचाइजी ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ अब एक नए और डार्क अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाली है। जियोहॉटस्टार ने अपनी अपकमिंग सीरीज ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क’ का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस बार सेंट टेरेसा कॉलेज के गलियारों में सिर्फ ग्लैमर, दोस्ती और कॉम्पिटिशन ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मौत और कातिल की तलाश भी देखने को मिलेगी। सीरीज में शनाया कपूर डबल रोल में नजर आएंगी। उनके साथ अभिनव सिंह, दिविक शर्मा, मान्या ग्रोवर, दीया दमानी, आदि मलिक, शीबा चड्ढा और विवेक गोम्बर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

डबल रोल में शनाया कपूर, जुड़वां बहन की मौत से शुरू होगी कहानी

सीरीज की कहानी सेंट टेरेसा की मशहूर स्टूडेंट आयशा मलिक की रहस्यमयी मौत से शुरू होती है। आयशा का किरदार शनाया कपूर निभा रही हैं। उसकी मौत को हादसा बताया जाता है, लेकिन उसकी जुड़वां बहन अदिति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। अपनी बहन की मौत का सच जानने के लिए अदिति स्कूल में दाखिला लेती है और वहां होने वाले ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती है।

इस दौरान उसे पता चलता है कि उसकी बहन के सबसे करीबी दोस्त ही उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भी थे। अदिति के लिए अब यह मुकाबला सिर्फ खिताब जीतने का नहीं, बल्कि अपनी बहन के कातिल तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। सच्चाई सामने लाने के लिए उसे इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना होगा, खुद को बचाना होगा और जीत हासिल करनी होगी। कहानी में हर किरदार पर शक की गुंजाइश है और हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई राज छिपा है।

जीत की चाहत बनेगी जुनून, दोस्ती और रिश्तों की होगी परीक्षा

‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क’ युवाओं के बीच आगे निकलने की होड़ और सफलता पाने के जुनून को एक नए नजरिए से दिखाएगी। सीरीज में यह सवाल उठाया गया है कि नंबर वन बनने की चाहत में इंसान किस हद तक जा सकता है। जब जीत ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन जाए, तो क्या दोस्ती, रिश्ते और खुद की पहचान भी दांव पर लग सकते हैं?

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जहां ओरिजिनल ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ में जीतने का सपना प्रमुख था, वहीं इस नई सीरीज में जीत की कीमत और उसके अंधेरे पहलुओं को दिखाया जाएगा। यहां कॉम्पिटिशन सिर्फ खिताब हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि एक हत्या की गुत्थी सुलझाने का जरिया भी है।

शनाया कपूर ने बताया कैसा है दोनों किरदारों का मिजाज

शनाया कपूर ने आयशा और अदिति का किरदार निभाने के अनुभव को अपने लिए चुनौतीपूर्ण और खास बताया। उन्होंने कहा कि दोनों बहनें दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और फैसले लेने का तरीका बिल्कुल अलग है। आयशा की रहस्यमयी मौत से कहानी शुरू होती है, जबकि अदिति की सच्चाई तलाशने की कोशिश उसे ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहां दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती और करीबी रिश्तों में भी कई राज छिपे होते हैं।

शनाया के मुताबिक, इस सीरीज की खास बात यह है कि यह एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी को बिल्कुल नई दिशा में ले जाती है, जहां दांव पर सिर्फ कॉम्पिटिशन और खिताब नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है।

रीमा माया के निर्देशन में बनी है सीरीज

‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क’ का निर्देशन रीमा माया ने किया है और इसे धर्माटिक एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। निर्देशक के मुताबिक, यह सीरीज आज के युवाओं की महत्वाकांक्षाओं, उनके संघर्ष और सफलता पाने की लगातार बढ़ती चाहत को दिखाती है। उन्होंने कहानी में दोस्ती, प्रतिस्पर्धा और इंसानी मनोविज्ञान के अलग-अलग पहलुओं को तलाशने की कोशिश की है।

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रीमा माया ने बताया कि वह यह समझना चाहती थीं कि जब सफल होने की जरूरत किसी जुनून में बदल जाती है, तो उसका असर दोस्ती और इंसान की अपनी जिंदगी पर किस तरह पड़ता है। सीरीज में किरदार महत्वाकांक्षी हैं, उनमें खामियां हैं और कोई भी शक से परे नहीं है।

‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क’ 13 नवंबर से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। इस बार सेंट टेरेसा की दुनिया में असली मुकाबला सिर्फ स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने का नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच तक पहुंचने का है।