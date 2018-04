टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर 2’ इस वक्त काफी चर्चाओं में है। हाल ही में सामने आया है कि फिल्म में टाइगर के अलावा दो नए चेहरें हैं। ये दोनों नए चेहरे फीमेल लीड एक्ट्रेस हैं-अनन्या पांडे और तारा सुतारिया। यह फिल्म साल 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द इयर का सीक्वल है। पिछली बार करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ में सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट और वरुण धवन थे। इस बार भी फिल्म में तीन स्टार्स की तिकडी नजर आएगी- टाइगर, अनन्या और तारा।

इसके चलते फिल्म के एक के बाद एक कई पोस्टर्स सामने आए हैं। इनमें अनन्या और तारा के सोलो पोस्टर्स भी शामिल हैं। वहीं टाइगर के अब तक कई पोस्टर्स सामने आ चुके हैं। पिछली बार करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ से महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वहीं अब इस बार ‘स्टूडेंट ऑफ द इयर 2’ से चंकी पांडे की बेटी अनन्या बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं।

करण जौहर ने फिल्म की एक्ट्रेस के पोस्टर्स शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘यहां SOTY2 फैमिली का पहला एडमिशन होता है।’ इसके बाद करण ने अनन्या पांडे की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखते हुए ट्वीट किया। करण ने लिखा, ‘और फाइनली।!! अनन्या… 2018 की क्लास ज्वॉइन कर रही हैं-सेंट टैरिसा में।’

Here is the CLASS OF 2018! Ready…Set….See you in the theatres on 23 November 2018! #SOTY2@iTIGERSHROFF Tara, Ananya @apoorvamehta18 @punitdmalhotra @DharmaMovies @foxstarhindi @SOTYOfficial pic.twitter.com/4TGW4IGUvv

— Karan Johar (@karanjohar) April 11, 2018