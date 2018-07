Stree Trailer: मर्द को दर्द देने आ रही है श्रद्धा कपूर स्टारर ‘स्त्री’, ‘बच पाओगे तुम?’

Stree Trailer:राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म ‘स्त्री’ का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। श्रद्धा ने खुद अपनी अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर को ट्वीट करते हुए लिखा है- ‘आज तक मर्द स्त्री के पीछे भागते थे, अब वो हर मर्द को दर्द देगी। बच पाओगे तुम?’ इससे कुछ देर पहले फिल्म का एक पोस्टर सामने आ था। यह फिल्म एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। फिल्म के ट्रेलर में राकुमार राव एक टेलर की भूमिका में हैं। वहीं उन्हें एक ऐसी लड़की मिलती है जो सिर्फ एक खास वक्त में ही उनसे मिलने आती है।

लड़का लड़की से प्यार कर बैठता है। लेकिन लड़के के दोस्तों को आभास होता है कि लड़की साल में सिर्फ एक बार मिलने आती है, वह भी खास वक्त में। दाल में जरूर कुछ काला है। ऐसे में उसके दोस्त लड़के से ये बात शेयर करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है जब लड़की की हकीकत लड़के को पता चलती है। बता दें, फिल्म ट्रेलर से पहले रिलीज किए गए पोस्टर में राजकुमार और श्रद्धा कपूर एक दूसरे को देखते हुए नजर आ रहे हैं।

वहीं राजकुमार के पीछे उनके कुछ दोस्त खड़े दिखाई देते हैं। तीनों दोस्त श्रद्धा की तरफ गौर से देखते हैं। पूरा पोस्टर ध्यान से देखने पर अंदाजा होता है कि राजकुमार और श्रद्धा के पीछे एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है। यह परछाई एक औरत की होती है। पोस्टर के ऊपर एक लाइन लाल रंग से लिखी गई है- ‘मर्द को दर्द होगा।’ इस पोस्टर को श्रद्धा ने अपने ट्विटर से शेयर किया। इस पोस्टर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपने कैप्शन में लिखा- ‘इस बार औरत को नहीं, देश के हर मर्द को उसी से खतरा है.. आ रही है वो। #सबसे मिलें।’

Aaj tak mard #Stree ke peeche bhaagte the, ab woh har mard ko dard degi! Bach paoge tum? #StreeTrailer out now https://t.co/soSszcXYZ7 @RajkummarRao #DineshVijan @amarkaushik @TripathiiPankaj @Aparshakti @nowitsabhi @maddockfilms #D2RFilms @KrishDK @RajnDK @JioCinema @TSeries

— Shraddha (@ShraddhaKapoor) July 26, 2018