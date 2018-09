Stree Box Office Collection Day 7: राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘स्त्री’ दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है। फिल्म लोगों को हंसाने और डराने में काफी हद तक सफल हुई है। ऐसे में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म ने शुक्रवार को कमाए 6.83 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने 10.87 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने 14.57 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सोमवार को फिल्म ने बटोरे 9.70 करोड़ रुपए। मंगलवार को फिल्म ने कमाए6.37 करोड़ रुपए। बुधवार को फिल्म ने कमाए 6.55 करोड़ रुपए। इसी के साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया है-54.89 करोड़ रुपए।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म ‘स्त्री’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े जारी कर ट्वीट पोस्ट किया। अपने ट्वीट में तरण फिल्म की तारीफ करते लिखते हैं- ‘फिल्म स्त्री सुपरस्ट्रॉन्ग। यह फिल्म दिन-ब-दिन मजबूती के साथ खड़ी है। अनस्टॉपेबल’। बता दें, फिल्म में राजकुमार राव गांव के एक टेलर की भूमिका में हैं। वहीं फिल्म में श्रद्धा कपूर एक संदिग्ध महिला के किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म की कहानी चंदेरी गांव की है जहां उस गांव के मर्द रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। इन गुम होने वाले आदमियों की संख्या तेजी से बढ़ती है।

#Stree is SUPER-STRONG on Day 6… Wed biz is HIGHER than Tue and almost at par with Fri… Truly UNSTOPPABLE… Fri 6.83 cr, Sat 10.87 cr, Sun 14.57 cr, Mon 9.70 cr, Tue 6.37 cr, Wed 6.55 cr. Total: ₹ 54.89 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 6, 2018