Stree Box Office Collection Day 11: राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘स्त्री’ दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने अपने 11वें दिन में 85 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इसी के साथ ही अमर कौशल के निर्देशन में बनी फिल्म ‘स्त्री’ जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की राह पर है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने इस इस फिल्म की अब तक की कमाई की जानकारी अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए साझा की है।

राजकुमार की इस भूतिया कॉमेडी फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 4.39 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को फिल्म ने 7.63 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9.88 करोड़ रुपए जुटाए। फिर सोमवार को फिल्म ने 3.31 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ ही फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चला है- 85.60 करोड़ रुपए। बता दें, यह कहानी चंदेरी गांव की है जहां रहस्यमयी तरीके से मर्दों के गायब होने की वारदात होती हैं।

#Stree maintains its strong pace on Day 11 [second Mon]… Biz was affected in some circuits due to bandh… [Week 2] Fri 4.39 cr, Sat 7.63 cr, Sun 9.88 cr, Mon 3.31 cr. Total: ₹ 85.60 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 11, 2018