‘स्त्री’ यूनिवर्स के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। निर्माता दिनेश विजान ने स्त्री 3 को लेकर बड़ा अपडेट साझा करते हुए बताया कि राजकुमार राव स्टारर यह फिल्म 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन एक बार फिर अमर कौशिक ही करेंगे। हालांकि, रिलीज डेट को लेकर अभी अंतिम घोषणा नहीं हुई है और फिल्म स्वतंत्रता दिवस या क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है।

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पैनल चर्चा में किया खुलासा

राजकुमार राव और दिनेश विजान ने FICCI फ्रेम्स में आयोजित एक पैनल चर्चा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पत्रकार और लेखिका अनुपमा चोपड़ा के साथ स्त्री यूनिवर्स पर बातचीत की। ‘स्त्री’ और ‘स्त्री 2’ को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया।

कब आएगी फिल्म स्त्री 3

फिल्म ‘स्त्री 3’ के बारे में बात करते हुए निर्माता दिनेश विजान ने बताया कि “‘स्त्री 3’ 2028 में आएगी। मैं अगर इससे ज्यादा कुछ बताऊंगा, तो अमर कौशिक मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी इसकी कहानी लिखी है। उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्पॉइलर दे देता हूं। लेकिन फिल्म में आपको वह सब कुछ देखने को मिलेगा, जो आपने पिछली फिल्मों में पसंद किया है।”

दिनेश विजान ने आगे कहा- “हालांकि, कहानी की शुरुआत कहां से होगी और उसका अंत कहां होगा, यह पूरी तरह से एक बड़ा सरप्राइज होगा। इसलिए मुझे लगता है कि 2028 में ‘स्त्री 3’ स्वतंत्रता दिवस या क्रिसमस के मौके पर दर्शकों के लिए एक शानदार तोहफा हो सकती है।”

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महावतार की शूटिंग के बाद शुरू होगी स्त्री 3 की शूटिंग

फिल्म के निर्देशक अमर कौशिक के बारे में बात करते हुए दिनेश विजान ने कहा- “अमर कौशिक ‘स्त्री’ और पूरी हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइज़ का सबसे अहम हिस्सा हैं। वह हमारी सबसे शानदार फिल्म ‘महावतार’ का निर्देशन कर रहे हैं, जो भगवान परशुराम की कहानी पर आधारित है। इसकी शूटिंग जनवरी के एंड में शुरू होगी और जून तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद, अगले साल के एंड में हम इस फिल्म को लेकर हिंदी में फिर से काम शुरू करेंगे।”

इसी दौरान ‘स्त्री 3’ को लेकर फैंस की लंबे समय से चली आ रही एक्साइटमेंट को भी विराम मिला। जानकारी के लिए बता दें कि अमर कौशिक ही ‘स्त्री’ और ‘स्त्री 2’ का निर्देशन कर चुके हैं। दिनेश विजान ने इसके अलावा विक्की कौशल स्टारर फिल्म ‘महावतार’ की शूटिंग से जुड़ा शेड्यूल भी साझा किया। विक्की कौशल की इस फिल्म का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है।