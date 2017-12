Star Screen Awards 2017 Winners: इरफान खान और राजकुमार राव बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जानिए किसे कौन सा अवॉर्ड मिला

पिछले कई सालों में तमाम अवॉर्ड शो ऐसे हैं जिन पर भेदभाव करने या बिकने के आरोप लगाए जा चुके हैं। लोगों ने ऐसी धारणाएं बना ली हैं कि चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेई जैसे कलाकार पर्दे पर कितना ही बेहतरीन प्रदर्शन क्यों ना करें, अवॉर्ड अंततः सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों को ही दिया जाता है। हालांकि स्टार स्क्रीन अवॉर्ड 2017 में इस बार चीजें थोड़ी विपरीत होती नजर आईं। ज्यादातर ट्रॉफीज उन एक्टर्स को गईं जिनके बारे में वाकई यह माना जाता है कि वे प्रदर्शन करते हैं। माहौल कुछ ऐसा था कि ज्यादातर फैन्स के चेहरों पर यह अवॉर्ड शो मुस्कान छोड़ गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सा खिताब किसके नाम हुआ।

सलमान खान और शाहरुख खान जैसे दिग्गज सितारों के विपरीत इरफान खान और राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला। तुम्हारी सुलु और बरेली की बर्फी को जहां तमाम केटेगरीज में नॉमिनेट किया गया वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दंगल ने अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीतने वाले राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ सह-कलाकार का खिताब भी (बरेली की बर्फी फिल्म के लिए) दिया गया। अपने ट्विटर हैंडल से राजकुमार राव ने लिखा- सर्वश्रेष्ठ कलाकार न्यूटन के लिए, सर्वश्रेष्ठ सह-कलाकार बरेली की बर्फी के लिए, बेस्ट फिल्म न्यूटन। शुक्रिया स्टार स्क्रीन अवॉर्ड 2017.

चलिए आपको बताते हैं कि किस किसको कौन सा अवॉर्ड दिया गया हैः

Best Lyricist: अमिताभ भट्टाचार्य ‘दंगल’ के लिए

Best Dialogue: अश्विनी अईय्यर तिवारी और नितेश तिवारी ‘बरेली की बर्फी’ के लिए

Best Background Music: प्रीतम को फिल्म ‘दंगल’ के लिए

Best Editing: बल्लू सलुजा को ‘दंगल’ के लिए

Best Choreographer: शिमंक दावर ‘उल्लू का पठ्ठा’ के लिए

Best Debut Director: नितेश तिवारी को दंगल के लिएट

Best Actor (Popular Choice): इरफान खान को हिंदी मीडियम के लिए

Best Supporting Actor: राजकुमार राव को बरेली की बर्फी के लिए

Best Actor (Critic): राजकुमार राव

Best Actress: विद्या बालन को तुम्हारी सुलु के लिए

Best Film (Critic): न्यूटन