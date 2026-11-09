अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा का बेटा अरहान खान 24 साल का हो गया है। इस खास मौके पर अरहान को मां मलाइका के साथ-साथ शूरा खान से भी बर्थडे विश मिली है। अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा ने अरहान की कई अनदेखी फोटोज शेयर कर उन्हें बधाई दी है।

शूरा खान ने अरहान की कुछ प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इनमें अरहान पिता अरबाज और सौतेली मां शूरा संग मस्ती करते और छोटी बहन सिपारा संग वक्त बिताते देखा जा सकता है। इसी के साथ शूरा ने अरहान को बेस्ट बड़ा भाई बताया है।

शूरा ने अरहान के लिए लिखी पोस्ट

शूरा ने लिखा, ‘जितने सालों में मैंने तुम्हें जाना है, मैंने इस बात को बहुत पसंद किया है कि तुम कितने अच्छे बेटे और दोस्त हो। लेकिन तुम्हें एक बड़े भाई के रूप में देखना अलग ही डिस्कवरी थी। तुमने बार इतना ऊपर सेट कर दिया है कि सिपारा अब इससे कम के लिए नहीं मानेगी। वो बहुत खुशकिस्मत छोटी बहन है और तुम लाखों में एक हो। हमारी तरफ से तुम्हें हमेशा प्यार। हैप्पी बर्थडे अरहान।’

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अरहान खान के लिए शूरा का प्यार देख फैंस भी खुश हो गए हैं। उन्होंने शूरा के कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों के पुल बंधे हुए हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘आप बहुत समझदार और अच्छे दिल की महिला हो।’ दूसरे ने लिखा, ‘माशाल्लाह ये कितनी कूल सौतेली मां हैं।’ एक और ने लिखा, ‘शूरा आप कितनी प्यारी हैं। अरहान के लिए कितना अच्छा पोस्ट आपने लिखा है।’

मलाइका ने बेटे पर लुटाया प्यार

शूरा से पहले अरहान खान की मां मलाइका अरोड़ा ने उनपर प्यार लुटाते हुए उनकी जन्मदिन की बधाई दी थी। मलाइका ने अरहान संग कई फोटोज शेयर कीं, जिनमें उनका बचपन और बर्थडे केक देखा जा सकता था। इनके साथ मलाइका ने कैप्शन लिखा, ‘कोई भी पहाड़ इतना ऊंचा नहीं कि उसे फतेह न किया जा सके। मेरे बेबी को हैप्पी बर्थडे। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं।’

अरहान ने भी मां की पोस्ट पर कमेंट कर जवाब दिया था। उन्होंने लिखा था, ‘मां आपके लिए दुनिया जला दूंगा।’ इसके अलावा कमेंट्स में फराह खान, काजोल, चंकी पांडे, अमृता अरोड़ा, श्वेता बच्चन, नवजोत सिंह सिद्धू, सीमा सजदेह सिकंदर खेर, वरुण बहल, करिश्मा कपूर संग अन्य ने अरहान को जन्मदिन की बधाई दी है।

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मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने 1998 में शादी की थी। 2002 में उनके बेटे अरहान का जन्म हुआ। 2017 में दोनों का तलाक हो गया था। दिसंबर 2023 में अरबाज ने शूरा खान से शादी कर ली थी, जो पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हैं।