कान फिल्म महोत्सव में रखी जाएगी एसएस राजामौली की बाहुबली1 और 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग

एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी बाहुबली 2 ने बिना किसी शक के ऐसे बेंचमार्क बनाए हैं जिन्हें कि पार करना काफी मुश्किल है। दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर इसका रिकॉर्ड बनाने का सफर जारी है। प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, सत्यराज और राम्या कृष्णन की यह एपिक ड्रामा की कान फिल्म महोत्सव में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी। बाहुबली के आधिकारिक ट्विटर पेज के अनुसार बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कनक्लूजन की आने वाले दिनों में फ्रेंच रिविएरा में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी। एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर के लुक की वजह से कान फिल्म महोत्सव सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं हो सकता है कि बाहुबली की स्क्रीनिंग से सारी लाइमलाइट खूबसूरत महिलाओं से छिन जाए। इसकी वजह है फिल्म के प्रति लोगों का बढ़ता क्रेज।

यूएस बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हॉलीवुड स्टार्स की फिल्मों को काफी टफ कॉम्पिटिशन दे रही है। अगर कान महोत्सव में भी बाहुबली ट्रेंड बन जाए तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। बाहुबली के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से की गई कान स्क्रीनिंग को बाहुबली के प्रोड्यूसर शोभू यारालागड्डा ने रीट्विट किया। बाहुबली ट्विटर अकाउंट ने ट्विट किया- #Baahubali– The Beginning and #Baahubali2– The Conclusion की #Cannes70 में स्क्रीनिंग रखी जाएगी। अगर आप वहां हैं तो आपको पता होगा कि यह कहां होगी। अंतर राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कान को एक प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव माना जाता है। इसमें 12,000 प्रतिभागी विश्व से हिस्सा लेने के लिए आते हैं। इसलिए बाहुबली की स्क्रीनिंग यहां होना एक अच्छी खबर है।

#Baahubali – The Beginning and #Baahubali2 – The Conclusion to be screened at #Cannes70.. If you are there, you know where to be!! pic.twitter.com/eU0JA9B2Kn

— Baahubali (@BaahubaliMovie) May 20, 2017