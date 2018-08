सुहाना के शूट के दौरान शाहरुख खान पूरे टाइम करते रहे ये काम, फोटोग्राफर ने किया खुलासा

Congratulations to @suhanakhan2 on her first cover for @vogueindia ! @iamsrk ! #srk #shahrukh #shahrukhkhan #iamsrk #kingkhan #kingofromance #kingofbollywood #baadshah #bollywoodking #bollywood #superstar #megastar #srkbigfan #love #awesome #suhanakhan #fatherdaughter #voguemagazine #covergirl #coverphoto

A post shared by Shahrukh khan's biggest fan (@srkbigfan) on Aug 1, 2018 at 8:19pm PDT