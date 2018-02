Sridevi: बॉलीवुड में पसरा मातम, शबाना आजमी के घर होने वाली होली पार्टी कैंसिल

श्रीदेवी की अकस्मात मौत से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। बॉलीवुड सितारे सोशल मीडिया पर श्रीदेवी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। होली से कुछ समय पहले हुई एक्ट्रेस की मौत ने बॉलीवुड की होली पार्टीज पर भी असर डाला है। श्रीदेवी की मौत ने बॉलीवुड की होली की रंगत को उड़ा दिया है। श्रीदेवी की मौत से दुखी अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपने घर पर होने वाली होली पार्टी को कैंसिल कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद शबाना ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। इससे पहले फिल्म ‘102 नॉट’ के डायरेक्टर उमेश शुक्ला भी अपनी फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग को कैसिंल कर चुके हैं। उमेश के अनुसार, ”श्रीदेवी की अचानक मौत के कारण फिल्म की शूटिंग को रद्द करने का फैसला लिया गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को सहन-शक्ति दें।”

शबाना ने ट्वीट किया कि श्रीदेवी को खो देने के कारण 2 मार्च को होने वाली होली पार्टी को रद्द कर दिया गया है। श्रीदेवी और शबाना आजमी के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। श्रीदेवी बीते 50 साल से फिल्मों में काम कर रही थीं। उन्होंने 4 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। श्रीदेवी हिंदी फिल्मों के अलावा मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं। बॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने के लिए अभिनेता अनिल कपूर के घर पहुंच रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को एक्ट्रेस के मुंबई स्थित पुराने बंगले भाग्य बंगला पर लाया जाएगा।

Our Holi party at Janki Kurir stands cancelled on 2nd March in the wake of Sridevis passing away.

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) February 26, 2018