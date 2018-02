Sridevi Funeral: श्रीदेवी को यादकर बेहद भावुक हुए अमिताभ! लिखा- वापस आ जाओ

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी की अकस्मात मौत से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने सोशल मीडिया पर दुख जाहिर किया। वहीं, अमिताभ बच्चन ने एक भावुक कर देने वाला ट्वीट किया है। अमिताभ बच्चन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बस वापस आ जाओ.. टू लव।” 72 घंटे के लंबे इंतजार के बाद श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लोखंडवाला स्थित उनके घर ‘ग्रीन एकर्स’ मंगलवार की रात करीब 10.30 बजे के आसपास पहुंचा। श्रीदेवी की मौत से कुछ समय पहले ही महानायक ने ट्वीट कर लिखा था – न जाने क्यों, एक अजीब-सी घबराहट हो रही है।

अमिताभ बच्चन ने 26 फरवरी की देर रात ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को 23 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई फिल्मों में भी काम किया, जिनमें ‘खुदा गवाह’, ‘आखिरी रास्ता’ और ‘जानी दोस्त’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। श्रीदेवी के निधन ने बॉलीवुड की होली की रंगत को भी फीका कर दिया है। श्रीदेवी की दोस्त और अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपने घर पर होने वाली होली पार्टी को कैंसिल कर दिया है। वहीं, फिल्म ‘102 नॉट’ के डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने भी फिल्म ‘टाइटल सॉन्ग’ की शूटिंग को रद्द कर दिया था। श्रीदेवी के निधन की खबर आने के बाद बॉलीवुड की कई हस्तियां बोनी कपूर के भाई अनिल कपूर के घर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचीं।

T 2728 – Get back .. get back .. just get back .. to love

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 27, 2018