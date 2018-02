रामगोपाल वर्मा बोले- बोनी कपूर की मां ने श्रीदेवी के पेट में मारा था पंच

श्रीदेवी की अचानक मौत की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। बॉलीवुड के सेलेब्स से लेकर आम व्यक्ति तक हर कोई अपने-अपने स्तर पर दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्रीदेवी 24 फरवरी को दुबई के एक होटल रूम के बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली थीं। बाद में पता चला कि श्रीदेवी की मौत हो गई है। ये खबर सामने आने के बाद तो पूरा देश गमगीन हो गया। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी मातम पसरा हुआ है। जहां साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हसन ने ट्विटर पर श्रीदेवी की मौत पर गहरा दुख जताया। वहीं श्रीदेवी के मुंबई वाले घर में सितारों का जमावड़ा लग गया।

इधर, फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा भी लगातार अपने टवीट्स के जरिए श्रीदेवी को याद कर रहे हैं। श्रीदेवी की मौत की खबर सामने आने के बाद राम गोपाल ने श्रीदेवी के लिए अपने भाव प्रकट करते हुए काफी कुछ लिखा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वह भगवान से श्रीदेवी को मारने के लिए नफरत करते हैं। वहीं उन्होंने श्रीदेवी के लिए भी लिखा कि वह उनके मरने की वजह से उनसे भी नफरत करते हैं।

इसके बाद अब राम गोपाल वर्मा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर श्रीदेवी के लिए एक लेटर लिखा है। लेटर में वर्मा ने लिखा कि श्रीदेवी की परफेक्ट और हैप्पी दिखने वाली लाइफ के पीछे एक नाखुश औरत छिपी थीं। असल में श्रीदेवी खुश नहीं थीं। उनकी माता जी मेंटली ठीक नहीं थीं। यूएसए में उनकी गलत ब्रेन सर्जरी होने के बाद ऐसा हुआ। मरने से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी श्रीदेवी के नाम कर दी थी। वहीं इसके बाद श्रीदेवी के बहन श्रीलता से संबंध खराब हो गए थे।

I HATE GOD FOR KILLING SRIDEVI and I HATE SRIDEVI FOR DYING and here is the reason https://t.co/hsxyNeOmRR

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 25, 2018