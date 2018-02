Sridevi Funeral: हेमा मालिनी ने ट्वीट कर बताया- कैसा था वहां का माहौल जहां सितारे कर रहे थे श्रीदेवी के अंतिम दर्शन

बॉलीवुड की ‘चांदनी’ कही जाने वाली श्रीदेवी भले ही अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अपनी हर फिल्म में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के बीच एक अलग छाप छोड़ गई हैं। फिल्मों में अलग-अलग अवतार में आ चुकी श्रीदेवी की ये झलक उनकी अंतिम विदाई में भी नजर आईं। श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भावुक कर देने वाली बात लिखी। हेमा मालिनी ने लिखा, ”श्रीदेवी को मेरी ओर से आखिरी सलाम। पूरे बॉलीवुड जगत के लोग बेहद दुखी थे, कुछ तो टूटने की कगार पर थे। उनका चार्म ही फिल्मों में जादू भर देता था। श्रीदेवी को लाल कलर की साड़ी पहनाई गई थी, वह एकदम खामोश थीं।”

हेमा मालिनी ने कुछ समय बाद एक अन्य ट्वीट करते हुए बताया अंतिम दर्शन के लिए श्रीदेवी को कितनी खूबसूरती और व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया था। हेमा मालिनी ने लिखा,” सब कुछ बेहद अच्छे ढंग से तैयारियां की गई थीं। सभी कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के संपन्न हुए। गुड बॉय डियर फ्रेंड।”

Arrangements were so well made that the whole atmosphere was tranquil, everything was smooth & executed with finesse – befitting the departed soul. Goodbye dear friend!

Paid my last respects to Sridevi. The entire industry was there grieving, some on the verge of breakdown. Such was her aura & magic in films. She lay there, beautiful in a red saree, serene in death & totally at peace.

