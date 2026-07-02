बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में बोनी कपूर और श्रीदेवी की लव स्टोरी भी शामिल है। यह कहानी प्यार, विवाद और किस्मत के कई उतार-चढ़ाव से भरी रही। बोनी कपूर ने साल 1983 में मोना शौरी कपूर से शादी की थी। इस शादी से उनके दो बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। शादीशुदा होने के बावजूद बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी कर ली। जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। उन्होंने अपने और श्रीदेवी के रिश्ते को लेकर कई बार खुलकर बात की।

1996 में बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर से अलग होने का फैसला लिया। उसी साल उन्होंने श्रीदेवी से शादी कर ली। उनकी शादी ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरीं और कई विवाद भी खड़े हुए। बाद में बोनी और श्रीदेवी दो बेटियों, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के माता-पिता बने।

दरअसल बोनी कपूर ने साल 1983 में मोना शौरी कपूर से शादी की थी, जिससे उनके दो बच्चे हुए अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादीशुदा होते हुए वो श्रीदेवी के प्यार में पड़ गए, कहा जाता है कि जानते हुए भी कि उनका एक परिवार है, वह श्रीदेवी के आकर्षण से खुद को दूर नहीं रख पाए और उन्हें पाने की हर संभव कोशिश की।

कुछ समय बाद जब श्रीदेवी ने भी उनके प्यार को स्वीकार कर लिया, तो बोनी कपूर ने मोना और अपने बच्चों को छोड़कर साल 1996 में श्रीदेवी से शादी कर ली। इस शादी के बाद उनकी दो बेटियां हुईं। जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। उस दौर में श्रीदेवी को अक्सर घर तोड़ने वाली कहा जाता रहा।

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बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में श्रीदेवी के उनकी लाइफ में आने को लेकर पूरी कहानी बताई थी। चंदा कोचर के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान बोनी कपूर ने बताया था कि 1993 में हुए बम धमाके के दौरान वो और श्रीदेवी एक दूसरे के करीब आए थे।

दरअसल 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उस दौरान श्रीदेवी मुंबई के सी रॉक होटल में ठहरी हुई थीं। उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित बोनी कपूर ने अपने स्टाफ को भेजकर उन्हें अपने घर बुला लिया।

बोनी ने ये भी बताया था कि श्रीदेवी को अर्जुन कपूर से बहुत लगाव था। उन्होंने कहा था, “जब बम धमाकों के बाद श्रीदेवी मेरे घर आई थीं, तब उनकी अर्जुन के साथ बहुत अच्छी बनती थी। उस समय वह घर में मेहमान थीं और अर्जुन उनके सबसे पसंदीदा थे। अर्जुन को उस वक्त यह नहीं पता था कि क्या चल रहा है। मुझे वे दिन आज भी अच्छी तरह याद हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के मुताबिक नहीं चलती।”

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श्रीदेवी के प्यार में दीवाने हो गए थे बोनी कपूर

बोनी कपूर ने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि वह श्रीदेवी से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। उन्होंने अपनी भावनाओं के बारे में पहली पत्नी मोना शौरी को भी बता दिया था। इस फैसले से मोना को गहरा सदमा लगा था। उनसे जुड़ी खबर के लिए यहां क्लिक करें…

मार्च 2012 में लंबे समय तक कैंसर से जूझने के बाद कई अंगों के काम करना बंद कर देने की वजह से मोना का निधन हो गया। इसके बाद बोनी कपूर अपने बच्चों अर्जुन और अंशुला के और करीब आ गए।

बच्चों की परवाह करती थीं श्रीदेवी

फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने बताया था कि श्रीदेवी अक्सर उनके जरिए अर्जुन और अंशुला का हालचाल पूछती थीं। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीदेवी के मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं थी और उनके लिए परिवार हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता था।

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बोनी कपूर ने कहा, “श्रीदेवी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा परिवार था। वह अक्सर मुझसे अर्जुन और अंशुला का हालचाल पूछती थीं। मेरे माता-पिता से लेकर हमारे बच्चों तक, परिवार के हर सदस्य का वह पूरे दिल से ख्याल रखती थीं। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि पूरा परिवार एकजुट रहे और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करती थीं।”

अर्जुन नहीं थे पिता की दूसरी शादी से खुश

हालांकि, अर्जुन कपूर का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। फिल्म कंपैनियन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के श्रीदेवी से शादी करने के फैसले को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए।

अर्जुन ने कहा था, “मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे पिता ने जो किया, उससे मैं सहमत हूं, क्योंकि एक बच्चे के तौर पर मैंने उसके परिणाम झेले हैं। हालांकि, अब मैं उस स्थिति को समझता हूं। लेकिन मैं कभी यह नहीं कह सकता कि ‘ठीक है, ऐसा हो जाता है’, क्योंकि मेरे मन में हमेशा यह सवाल रहेगा।”