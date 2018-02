श्रीदेवी के निधन से पहले अमिताभ बच्चन ने किया था ट्वीट- न जाने क्यों, घबराहट हो रही है

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन की खबर सुनते ही फिल्म जगत में शोक पसर गया है। हर कोई सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त कर रहा है। यूं तो बहुत से फिल्म कलाकारों ने ट्वीट कर श्रीदेवी के निधन पर शोक जताया है, लेकिन बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के ट्वीट ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। दरअसल, ट्विटर पर यह कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन को कुछ गड़बड़ होने का आभास पहले से ही हो गया था, क्योंकि उन्होंने श्रीदेवी के निधन की खबर आने के कुछ ही मिनटों पहले ट्वीट कर कहा था कि उन्हें घबराहट हो रही है। उन्होंने 25 फरवरी रात 1.15 (AM) पर ट्वीट कर कहा था, ‘न जाने क्यूं , एक अजीब सी घबराहट हो रही है!!’ उनके इस ट्वीट के करीब 20 मिनट बाद ही श्रीदेवी के निधन की खबर आ गई। बिग बी के ट्वीट पर एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन छठी इंद्री के बारे में बात कर रहे हैं।

वहीं एक अन्य यूजर ने श्रीदेवी के निधन की खबर सामने आने के बाद कहा कि उन्हें बिग बी के घबराहट का जवाब मिल गया। वहीं अन्य यूजर ने कहा, ‘सर, आपकी घबराहट बिलकुल जायज थी, क्योंकि आपके दिल ने कुछ अनहोनी होने का अंदेशा आपको पहले ही दे दिया था। शायद वो घबराहट श्रीदेवी जी के इस दुनिया से जाने का संकेत था।’

