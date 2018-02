श्रीदेवी का शव बताकर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है यह फर्जी तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन की खबर से उनका परिवार और पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। वह एक फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए पिछले कुछ दिनों से दुबई में थीं। जब उनके निधन की खबर आई, तब किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस खबर को सुनकर हर कोई स्तब्ध था। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को सोमवार दोपहर करीब तीन बजे तक मुंबई लाया जाएगा। वहीं, इस बीच अब उनके शव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को उनके फैन्स अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को फेक बताया जा रहा है।

54 साल की श्रीदेवी का निधन शनिवार रात करीब 11 बजे हुआ था। वह अपने बाथरूम में बेहोश पाई गई थीं। इसके बाद जब उन्हें दुबई के राशिद हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया। उनके निधन की खबर आने के कुछ देर बाद से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला का शव दिखाई दे रहा है। उस शव को श्रीदेवी का बताया जा रहा है। फोटो में एक महिला का शव सफेद चादर में लिपटा दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को हॉस्पिटल से लिया हुआ बताया गया है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वायरल हो रही फोटो श्रीदेवी की नहीं है। यह एक फर्जी तस्वीर है, जिसे श्रीदेवी का शव बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। बता दें अभी तक किसी भी आधिकारिक सोर्स से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर की तस्वीर जारी नहीं की गई है।

SRIDEVI DEAD BODY….#RIPSridevi Garu….There will never be anyone like you ever again…. pic.twitter.com/cdclQFJx4L

— VAMSIKRISHNA (@VAMSIGOUDCHIKKA) February 25, 2018