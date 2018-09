BIGG BOSS 12: श्रीसंत के साथ बिग बॉस की इस हरकत पर भड़के फैंस

Bigg Boss 12: बिग बॉस सीजन 12 का खुमार धीरे-धीरे लोगों के सिर चढ़ रहा है। बीते रविवार (24-9-2018) को बिग बॉस के घर से कोई भी सदस्य बाहर नहीं हुआ। लेकिन इस दिन घर के सदस्य श्रीसंत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब उनके फैंस बिग बॉस से नाराज हो गए हैं। ट्विटर पर कई लोगों ने बिग बॉस की आलोचना की है। दरअसल रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड के लिए अभिनेता वरुण धवन गेस्ट बनकर घर के अंदर गए थे। अभिनेता ने घर के सदस्यों को कुशन बनाने का टास्क दिया था। इस टास्क में श्रीसंत ब्लू टीम का नेतृत्व कर रहे थे।

लेकिन इस टास्क में श्रीसंत की टीम हार गई। इसके बाद सलमान खान ने टीम ब्लू के सदस्यों से कहा कि वो अपनी टीम का सबसे कमजोर सदस्य चुनें। इस टीम का कप्तान होने के नाते श्रीसंत ने खुद इस हार की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद श्रीसंत को तोप की सलामी मिली और उनका मुंह काला हुआ। श्रीसंत का मुंह काला किये जाने के बाद उनके प्रशंसक नाराज हो गए। ट्विटर पर श्रीसंत के प्रशंसकों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं।

#Shreesanth took the whole blame on himself after losing the task.

Where are those who call him rude and unfair?

It’s message for #Sreesanth hatters#SreesanthDeserveRespect

He is real hero

Keep Supporting @SreesanthFC2 #WeekendKaVaarWithSalman — SreeSanth Universe (@SreesanthFC2) September 23, 2018

#Sreesanth most genuine and great human — Geeta (@Geeta37602855) September 24, 2018

Yes we are No more negativity now Be positive and support #Sreesanth — SREESANTH Official FC (@TeamSreesanth) September 24, 2018

