BIGG BOSS 12: बिग बॉस सीजन 12 में श्रीसंत का गुस्से के अलावा इमोशनल साइड भी देखने को मिल चुकी है। शो में श्रीसंत और सुरभि राणा के बीच अक्सर तकरार देखने मिलती है। बीते सप्ताह घरवालों ने सुरभि, श्रीसंत और दीपिका कक्कड़ को काल कोठरी के पात्रों के तौर पर चुना था। आपसी मतभेद होने के कारण जेल में सुरभि श्रीसंत को परेशान करते हुए नजर आई थीं तो वहीं श्रीसंत सुरभि की हरकतों से परेशान होकर इस बात का खुलासा कर देते हैं कि शो में रहने के लिए उन्हें कितनी फीस मिल रही है? श्रीसंत की इस हरकत से नाराज सलमान खान से वीकेंड का वॉर में उनकी क्लास भी लगाई।

दरअसल सुरभि कहती हैं कि जेल में वह सभी लोग हैं जो उन्हें चाहिए थे। इसके बाद वह श्रीसंत पर तंज कसते हुए कहती हैं, बेबसी की आलम कुछ यूं हुआ कि हम चाह कर भी कुछ न कर सके। इसके बाद गुस्से में श्रीसंत ने कहा था, आप मुझे 2.5 करोड़ रुपए इसके लिए दे रहे हैं। इसके बाद श्रीसंत ने फिर से घर छोड़ने की बात कही। वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान ने श्रीसंत की फीस वाली बात को लेकर कहा, ”मैं हैरत में हूं कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। उम्मीद करता हूं कि श्रीसंत को इस बात जल्द एहसास हो कि वह कभी-कभी क्या बोल जाते हैं।” बिग बॉस शो का एक कानूनी नियम भी है कि कोई भी प्रतिभागी शो में मिलने वाली फीस का सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं कर सकता है।

Buy Now

Buy Now

#SurbhiRana nahi chhod rahi ek bhi mauka @sreesanth36 ko Kaal Kothri mein pareshaan karne ka! Kya hoga isja anjaam? Dekhiye #WeekendKaVaar with @BeingSalmanKhan to find out. #BB12 #BiggBoss12 @iamappyfizz @oppomobileindia @TheGarnierMan @letsdroom pic.twitter.com/dgGZGhW5Yo

— COLORS (@ColorsTV) October 20, 2018