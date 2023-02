बड़े सितारों की बहार

शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान अब्राहम अभिनीत फिल्म पठान की अपार सफलता के बाद बालीवुड में एक बार सितारों से सजी फिल्मों का दौर लौट आया है।

टाइगर श्राफ। ( फोटो इंडियन एक्‍सप्रेस)।

आरती सक्सेना हाल ही में प्रदर्शित पठान फिल्म ने छह दिन में 600 करोड़ का कारोबार कर लिया है। इससे उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला भी लगा दिया है जो यह कह रहे थे कि अब बालीवुड का समय खत्म हो गया और अब बालीवुड फिल्में दर्शक नहीं देखेंगे। इससे पहले भी कई फिल्में जैसे ब्रह्मास्त्र, केजीएफ2, भूल भुलैया2, कुत्ते दर्शकों द्वारा सराही गई हैं। लेकिन पठान की सफलता ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। इसके अलावा दो अभिनेताओं वाली फिल्मों को भी दर्शकों द्वारा हमेशा पसंद किया गया है। फिर चाहे वह शाहरुख-सलमान की जोड़ी वाली फिल्म हो या अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी वाली फिल्में हो। कहना गलत ना होगा कि अब एक बार फिर दो सितारों वाली फिल्मों का दौर लौट रहा है। सितारों से सजी फिल्मों ने हमेशा ही दर्शकों को आकर्षित किया है 80 और 90 के दशक का दौर हो या आज का। सितारों से सजी फिल्मों को ज्यादातर पसंद किया गया है। लेकिन बीच के कुछ सालों में जब कुछ बिग बजट फिल्में जैसे सलमान खान की रेस 3 अमिताभ बच्चन अभिनीत आरक्षण, टशन, ठग्स आफ हिंदुस्तान, राम गोपाल वर्मा की आग, अक्षय कुमार की थैंक यू, सलमान खान कि युवराज, जेपी दत्ता की सितारों से सजी फिल्म एलओसी कारगिल जैसी कुछ बड़े बजट की फिल्में पिटने से सितारों से सजी फिल्मों का दौर लगभग खत्म सा हो गया था। लेकिन पठान की अपार सफलता के बाद एक बार फिर सितारों से सजी फिल्में बनाने का सिलसिला शुरू होता नजर आ रहा है। शोले , दीवार ,कुछ कुछ होता है ,हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम, रेस, टाइगर आदि फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ दी है। यही वजह है कि सितारों से सजी फिल्मों को हमेशा पसंद किया गया। शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती जगजाहिर है। जिस भी फिल्म में ये दोनों साथ नजर आते हैं वह फिल्म छा जाती है। जैसे कि करण अर्जुन, कुछ कुछ होता है, हम तुम्हारे हैं सनम आदि कई फिल्मों में शाहरुख सलमान साथ में नजर आए है। जब कई सारी फिल्में पिट रही थीं ऐसे नाजुक दौर में सितारों से सजी पठान फिल्म की अपार सफलता ने बालीवुड की डूबती नैया को सहारा दे दिया है। आने वाली सितारों से सजी फिल्में पठान की अपार सफलता के बाद कई सारी ऐसी फिल्में है जो सितारों से सजी और बड़े बजट की फिल्में हैं । जैसे रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष, जिसमें प्रभास सैफ अली खान और कृति सेनन नजर आएंगे। इसी साल 2023 में दीपिका पादुकोण की एक और फिल्म जिसमें रितिक रोशन और टाइगर श्राफ मारधाड़ करते नजर आएंगे। फिल्म का नाम है फाइटर। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में सलमान के साथ कैटरीना कैफ और शाहरुख खान भी नजर आएंगे। बड़े मियां छोटे मियां 2 में इस बार अक्षय कुमार और टाइगर श्राफ की जोड़ी नजर आएगी। रणबीर कपूर अभिनीत एनिमल में अनिल कपूर परिणीति चोपड़ा और बाबी देओल नजर आएंगे। राजेश कृष्णन निर्देशित द क्रू में तब्बू, कृति सेनन और करीना कपूर नजर आएंगे, जोया अख्तर की फिल्म द आर्चिज में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर नजर आएंगे। कार्तिक आर्यन अभिनीत शहजादा में कृति सेनन, मनीषा कोइराला, और परेश रावल नजर आएंगे। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जवान में उनके साथ विजय सेठूपति, नयनतारा और सान्या मल्होत्रा नजर आएंगी। अजय देवगन अभिनीत और निर्देशित फिल्म भोला में तब्बू, संजय मिश्रा, मकरंद देशपांडे नजर आएंगे। करण जौहर निर्देशित राकी और रानी में आलिया भट्ट, रणवीर सिंह सहित कई सितारे इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। कंगना राणावत अभिनीत इमरजेंसी में की कंगना इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म सत्य प्रेम की कथा में कियारा और कार्तिक के अलावा सुप्रिया पाठक, गजराज राव और रितु शिवपुरी भी नजर आएंगे। सनी देओल की गदर2 भी 2023 में प्रदर्शित होगी। जिसमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, मनीष वाधवा, उत्कर्ष शर्मा आदि कलाकार नजर आएंगे। ऐसे में कहना गलत ना होगा की आने वाली सितारों से सजी फिल्में ना सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करेंगी बल्कि आर्थिक तौर पर भी फिल्म उद्योग को फायदा मिलेगा। फिल्म उद्योग ही एक ऐसी जगह है जहां पर कलाकार एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहे हैं।

