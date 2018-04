मुश्किल में कपिल शर्मा, पत्रकार का आरोप-फोन करके दी भद्दी गालियां, बेटी को भी कहे अपशब्द

हास्य कलाकार कपिल शर्मा की मुश्किलें बढ़तीं जा रहीं हैं। कभी साथी कलाकार सुनील ग्रोवर के साथ फ्लाईट में लड़ाई के चलते सुर्खियों में रहे कपिल अब फिल्म पत्रकार विकी ललवानी से फोन पर गाली-गलौज करने के चलते विवादों में घिरे हैं। पत्रकार ने आरोप लगाया है कि अपने खिलाफ खबरें छपने पर नाराज होकर कपिल शर्मा ने मिलने पर मारपीट की धमकी दी और बेटी को लेकर अपशब्द कहे। यह कोई पहला मामला नहीं हैं, जब कपिल शर्मा विवादों में घिरे हों। पिछले साल बीएमसी पर पांच लाख रुपये घूस मांगने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों पर सवाल उठाने के कारण भी कपिल शर्मा विवादों में घिरे रहे।

ताजा मामला फिल्मी दुनिया की खबरों की वेबसाइट स्‍पॉटबॉय डॉट कॉम के एडिटर विकी ललवानी से कथित गाली-गलौज का मामला है। ललवानी ने अपनी वेबसाइट पर कपिल शर्मा के साथ फोन पर हुई गाली-गलौज का जिक्र किया है, वहीं अपने यू-ट्यूब चैनल पर उन्होंने पूरा ऑडियो अपलोड किया है। जिसमें ललवानी से बातचीत करता हुए शख्स खुद को कपिल शर्मा बताते हुए अपने खिलाफ छपी खबरों को लेकर स्पष्टीकरण मांगता है। फिर बात बढ़ते-बढ़ते गाली-गलौज तक पहुंच जाती है।

Apparently he was upset about some stories against him. I was only doing my work. He called me, used abusive language & also said offensive things about my daughter. He handled his success very well but couldn’t handle his drop: V Lalwani, journalist on his spat with Kapil Sharma pic.twitter.com/y8XXmtfpN3

— ANI (@ANI) April 6, 2018