Dhurandhar 2: The Revenge रिलीज के बाद से ही अपने ट्विस्ट और सस्पेंस को लेकर चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक था ‘बड़े साहब’ का किरदार, जिसे लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता थी। अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है। फिल्म में ‘बड़े साहब’ का किरदार किसी और ने नहीं, बल्कि एक्टर दानिश इकबाल ने निभाया है।

कौन है बड़े साहब?

दिलचस्प बात यह है कि यह किरदार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसे फिल्म में बेहद रहस्यमयी और प्रभावशाली अंदाज में पेश किया गया है। हमजा बन जसकीरत ने एक-एक कर सबको खत्म कर दिया, लेकिन बस वो ही किरदार बचा।

लंबे समय तक बना रहा सस्पेंस

फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशन के दौरान ‘बड़े साहब’ की पहचान को जानबूझकर छिपाकर रखा गया था। कहानी में भी इस किरदार को धीरे-धीरे बिल्ड किया गया, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बनी रही। जब आखिरकार फिल्म में इसका खुलासा हुआ तो यह कहानी का एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट बन गया।

दानिश इकबाल की चर्चा तेज

दानिश इकबाल का नाम भले ही मेनस्ट्रीम में बहुत बड़ा न हो, लेकिन उनके अभिनय को लेकर इंडस्ट्री में पहले से ही सराहना होती रही है। इस फिल्म में उनके किरदार ने उन्हें अचानक चर्चा में ला दिया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और किरदार की गंभीरता ने ‘बड़े साहब’ को फिल्म का सबसे यादगार एलिमेंट बना दिया है।

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दानिश इकबाल एक नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेता हैं, इसके साथ-साथ वो थिएटर निर्देशक और लेखक हैं, जिन्होंने ‘महारानी 2’, ‘आरण्यक’ और ‘भक्षक’ जैसी वेब सीरीज में काम किया है। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की शिक्षा ली है और अब वो आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ में ‘बड़े साहब’की भूमिका के लिए काफी चर्चा में हैं।

कहानी में क्यों जरूरी है ये किरदार?

‘बड़े साहब’ का रोल फिल्म की पूरी साजिश और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को मजबूत करता है। यह किरदार कहानी को एक बड़ा खतरा और गहराई देता है। साथ ही हीरो के मिशन को और मुश्किल बना देता है। यही वजह है कि इसका खुलासा फिल्म के सबसे बड़े सस्पेंस के तौर पर सामने आता है।

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अब आगे क्या?

फिल्म के अंत और पोस्ट-क्रेडिट सीन को देखते हुए माना जा रहा है कि ‘बड़े साहब’ का किरदार आगे भी अहम भूमिका निभा सकता है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि Dhurandhar 2: The Revenge की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले पार्ट में यह किरदार और बड़ा रूप ले सकता है। ये फिल्म चर्चा के साथ-साथ विवादों में भी घिर गई है। उत्तर प्रदेश में इसमें दिखाए गए कुछ किरदारों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…