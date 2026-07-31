भारत में हॉलीवुड फिल्म ‘स्पाइडर-मैन’ ने कमाल कर दिखाया है। इसने शाहरुख खान की ‘पठान’ और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पाइडर-मैन ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहीरो वाली ताकत दिखा दी है।

निर्देशक डेस्टिन डेनियल क्रेटन की फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’, में टॉम हॉलैंड और जेंडाया मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने भारत में पहले ही दिन 72.44 करोड़ रुपये की शानदार कमाई दर्ज कराई है।

भारत में बनाया हॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड

इतना ही नहीं, ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ ने भारत में किसी भी हॉलीवुड फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने गुरुवार, 30 जुलाई, को भारत में 72.44 करोड़ रुपये ग्रॉस का कारोबार किया।

फिल्म ने पहले दिन 60.60 करोड़ रुपये नेट की कमाई की। इसके साथ ही इसने रूसो ब्रदर्स की ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ (2019) के 65 करोड़ ग्रॉस (53.60 करोड़ नेट) और जेम्स कैमरून की ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ (2022) के 48.75 करोड़ ग्रॉस (40.30 करोड़ नेट) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

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इसके अलावा फिल्म ने ‘पठान’ और ‘कांतारा चैप्टर 1’ के पहले दिन के कलेक्शन को भी पछाड़ दिया। पठान ने ओपनिंग डे पर 67.19 करोड़ रुपये, जबकि कांतारा चैप्टर 1 ने 73.29 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं रणबीर कपूर की एनिमल ने पहले दिन 76.10 करोड़ रुपये कमाए थे। खास बात यह है कि ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ के लिए किसी तरह की ब्लॉक बुकिंग नहीं की गई थी।

पहले दिन शानदार ऑक्यूपेंसी

फिल्म की पहले दिन पूरे भारत में 56.58 प्रतिशत की कुल ऑक्यूपेंसी रही। सुबह के शो में 51.22 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जो दोपहर तक लगभग समान रही। इसके बाद शाम के शो में यह बढ़कर 58.78 प्रतिशत और रात के शो में 65.11 प्रतिशत तक पहुंच गई।

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म अब तक दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। अमेरिका में यह फिल्म भारत से एक दिन बाद यानी 31 जुलाई को रिलीज हुई है।

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फिल्म की स्टारकास्ट

‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ में सैडी सिंक, जैकब बैटलॉन, जॉन बर्नथल, फ्लोरेंस प्यू, ट्रामेल टिलमैन, मारिसा टोमेई और मार्क रफालो भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।

यह फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: होमकमिंग’ (2017), ‘स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम’ (2019) और ‘स्पाइडर-मैन: नो वे होम’ (2021) की अगली कड़ी है। पिछली तीन फिल्मों के निर्देशक जॉन वॉट्स थे, जबकि इस बार के निर्देशन की जिम्मेदारी डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने निभाई थी। यह मार्वल सिने इंजीनियर्स यूनिवर्स (एमसीयू) की 38वीं फिल्म है।