देश भर में कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है इस बीच वैक्सीन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। वैक्सीन कंपनियां जहां एक तरह केंद्र सरकार को कम दामों में वैक्सीन मुहैया करा रही है वहीं राज्यों को इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक दाम चुकाना पड़ रहा है। वैक्सीन के प्रभाव और उससे जुड़े सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया जिसके बाद बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन से क्या लेना।

फिल्ममेकर ने अखिलेश यादव के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ‘बीजेपी वैक्सीन से आपका क्या लेना देना भैया? आप तो कागज भी नहीं दिखाने वाले थे और वैक्सीन भी नहीं लगाने वाले थे।’

अशोक पंडित ने अखिलेश यादव का जो ट्वीट शेयर किया है उसमें सपा प्रमुख सरकार पर वैक्सीन का डाटा न शेयर करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बुधवार को किए गए अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, ‘बहुत सी वैक्सीन के प्रभावों और सुरक्षा का डाटा सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? इससे हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके का अनुकूलन करने में मदद मिलेगी, संक्रमण और मृत्यु दर के मामले में भारतीयों को भी राहत मिलेगी।’

“BJP vaccine” se aapka kya lena dena bhaiya?

Aap to kaagaz bhi nahi dikhane wale the aur vaccine bhi nahi lagane wale the. https://t.co/c6WxEaOtAX

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) June 2, 2021