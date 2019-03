#MeToo अभियान के दौरान सुर्खियों में रहे मशहूर अभिनेता राधा रवि ने पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में अपनी भद्दी टिप्पणी की वजह से फिर से चर्चा में हैं। तमिलनाडु को झंकझोर कर रख देने वाले पोलाची कांड में रविने विवादास्पद बयान दिया है। हमेशा प्रमोशनल इवेंट्स में विवादित टिप्पणी करने वाले रवि ने ‘कोलेयुथिर कालम’ फिल्म के प्रेसवार्ता में पोलाची यौन उत्पीड़न और इससे धन-उगाही का मजाक उड़ाया।

रवि ने कहा, “इन दिनों लोग मोबाइल फोन के जरिए कहीं भी कुछ भी शूट कर रहे हैं। हमें बहुत बड़े कैमरे की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास मोबाइल फोन है तो काफी है।” एक्टर ने आगे कहा, “मैंने सुना है कि पोलाची में किसी का रेप हो गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग गुजारिश कर रहे हैं कि इस वीडियों को नहीं देखें। लेकिन लोग और क्या देखेंगे?” घटना पर अफसोस जाहिर करने के बजाय उपहास करते रवि ने कहा, “उदाहरण के दौर पर यदि 110 यात्री हैं तो उसमें 100 इस वीडियो को देखेंगे। शायद सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर इसे नहीं देखें।”

रवि यहीं तक नहीं रुके उन्होंने पोलाची यौन उत्पीड़न की तुलना बड़े बजट की फिल्म से कर डाली। उन्होंने कहा, “इन दिनों, लोग बड़ी और छोटी फिल्मों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। छोटी फिल्म में एक शख्स दूसरी लड़की का बलात्कार करता है। जबकि, बड़ी फिल्म में 40 औरतों का बलात्कार पोलाची की तरह होता है। यही अंतर है।” यह बात कहते हुए राधा रवि के चहरे पर एक कुटिल मुस्कान भी कौंध गई। हालांकि, उनके इस भाषण पर वहां मौजूद लोगों ने ठहाके भी लगाए और तालियां बजायीं। लेकिन, राधा रवि की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर उनकी किरकिरी करने के लिए काफी थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने एक्टर की जमकर लानत-मलानत की।

Disgusting speech as usual by #RadhaRavi in #KolayudhirKaalamTrailer Launch event. Strongly Condemns.#Nayanthara pic.twitter.com/zCdkHVYlT6

— Ponmanaselvan S (@IamSellvah) March 24, 2019