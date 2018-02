2.0 के बाद अाई ‘काला’ की रिलीज डेट, तो क्या एक ही दिन रिलीज होंगी रजनीकांत की दो फिल्में?

एक्टर-प्रोड्यूसर धनुष ने साउथ सुपरस्टार स्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ‘काला’ का एक नया पोस्टर रिलीज किया है। पोस्टर को धनुष ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा की है। रजनीकांत स्टारर फिल्म काला 27 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। इसके पहले निर्देशक शंकर की फिल्म 2.0 को पिछले साल दीवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही थी। हालांकि फिल्म का ग्राफिक्स का काम पूरा न होने के कारण निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसका दिया। इसके बाद फिल्म 2.0 की रिलीज डेट 27 अप्रैल तय की गई थी। हालांकि इसी दौरान खबर है कि रजनीकांत की फिल्म काला की रिलीज डेट 27 अप्रैल तय की गई है इसलिए फिल्म के निर्माता फिल्म 2.0 की रिलीज डेट को आगे खिसका सकते हैं। हालांकि निर्माताओं की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

धनुष ने फिल्म ‘काला’ के नए पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ‘मार्क द डेट। 27 अप्रैल काला। द डॉन ऑफ डॉन्स इज बैक।’ फिल्म ‘काला’ के नए पोस्टर में रजनीकांत अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में रजनी ने ब्लैक कलर का चश्मा और ब्लैक कलर का कुर्ता पहने हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उनके बगल में एक डॉग भी खड़ा हुआ है। फिल्म काला में एक्टर नाना पाटेकर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

Mark the date !! #kaalaa #april27 the don of dons is back #Superstar #thalaivar pic.twitter.com/FMakkwM5ee

— Dhanush (@dhanushkraja) February 10, 2018