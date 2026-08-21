Actress Sowcar Janaki News: दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज और बेहद सम्मानित अभिनेत्री सौकार जानकी का शुक्रवार को चेन्नई में निधन हो गया। वह 94 वर्ष की थीं। उम्र संबंधी स्वास्थ्य जटिलताओं के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली।

दक्षिण भारतीय कलाकार संघ (नादिगर संगम) के अध्यक्ष और अभिनेता नासर ने उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने एक बयान में कहा, “महान अभिनेत्री सौकार जानकी (94) का निधन हो गया है। उनके पार्थिव शरीर को शाम 5 बजे से सेंटॉफ रोड, तेयनामपेट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।”

बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के बाद सौकार जानकी को इसी सप्ताह चेन्नई के अलवरपेट स्थित कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें गहन चिकित्सा निगरानी में रखा गया था।

सौकार जानकी का निधन भारतीय सिनेमा के एक लंबे और गौरवशाली अध्याय का अंत है। वह दक्षिण भारतीय फिल्मों के स्वर्णिम दौर की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल थीं, जिन्होंने शिवाजी गणेशन, एन.टी. रामाराव, ए. नागेश्वर राव और डॉ. राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया।

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सौकार जानकी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1950 में एल.वी. प्रसाद की तेलुगु फिल्म ‘शवुकारु’ से की थी। इसके दो साल बाद उन्होंने ‘वलयापति’ से तमिल सिनेमा में कदम रखा। 1954 में ‘देवकन्निका’ के जरिए उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने मलयालम सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी मलयालम फिल्मों में ‘स्कूल मास्टर’ प्रमुख रही, जिसका निर्देशन एस.आर. पुट्टन्ना कनागल ने किया था।

फिल्मों के साथ-साथ सौकार जानकी ने टेलीविजन पर भी काम किया। उन्होंने 1991 में दूरदर्शन के तमिल धारावाहिक ‘ऊरारिंदा रहस्यम’ से टीवी पर शुरुआत की। इसी साल वह सुहासिनी मणिरत्नम के निर्देशन में बनी टीवी एंथोलॉजी ‘पेन’ में भी नजर आईं। उन्होंने 2014 तक टीवी पर समय-समय पर काम किया।

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उन्हें आखिरी बार 2023 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म ‘अन्नी मंची शकुनमुले’ में देखा गया था। नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने दादी का किरदार निभाया था। सौकार जानकी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें तमिलनाडु सरकार के कलैमामणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। इसके अलावा उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कई नंदी पुरस्कार भी मिले थे।