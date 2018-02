एक्ट्रेस ने बताया- वह एक मांस के लोथड़े की तरह मुझे बेचना चाहता था

साउथ इंडियन फेमस एक्ट्रेस अमाला पॉल पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बिजनेसमैन के खिलाफ यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद से वह सुर्खियों में आ गई थीं। उनके इस कदम की सभी तारीफ कर रहे थे। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने इस मामले में एक और बयान दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा, ‘यह हर महिला का कर्तव्य है कि वह खुद के लिए खड़ी हों’। अमाला ने ट्वीट कर कहा, ‘वह मुझे एक मांस के लोथड़े की तरह बेच देना चाहता था। उसकी हिम्मत ने मुझे डरा दिया था। उसके अस्तित्व ने मुझे बीमार कर दिया था’।

अमाला साउथ की बोल्ड एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्होंने पिछले दिनों खुद के साथ हुए यौन शोषण के एक मामले की वजह से चर्चा बटोरी थी। वहीं अमाला के इस कदम की तारीफ सभी कर रहे हैं। इस मामले में अमाला के सपोर्ट में तमिलनाडू के चर्चित निर्माता और एक्टर विशाल ने भी ट्विटर पर उनकी तारीफ की।

Thank you Vishal for standing by me and assuring me that I must not let it go, and I didn’t, now I believe it’s every woman’s duty, to not let it go and stand for themselves. He was ready to trade me off like a meatloaf, his guts make me sick, his existence makes me sick #MeToo https://t.co/SEPrE4bxPr

